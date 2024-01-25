В Подмосковье объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности на ближайшие три дня

Фото: iStock/Andrii Zastrozhnov
В столичном регионе объявлен «жёлтый» уровень погодной опасности из-за гололедицы, предупреждение будет действовать до конца недели, сообщает пресс-служба Гидрометцентра.
«Москва, Московская область — гололедица на дорогах. Период предупреждения —до 18:00 28 января», — говорится в сообщении.
25 января в Подмосковье температура воздуха составит от -4 до +1 градуса, ожидаются небольшие осадки в виде снега и мокрого снега. Ветер юго-восточный, 6-11 метров в секунду. Атмосферное давление будет ниже нормы, оно составит 738 миллиметров ртутного столба.
Читайте также:
Метеоролог Позднякова: К февралю погода станет более устойчивой
Синоптик Цыганков предупредил о сильной непогоде в России
Мороз без фанатизма: синоптик рассказал о похолодании в Москве
Лев Каштанов