Синоптик Вильфанд пообещал россиянам морозы до минус 45

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Аномальные морозы до минус 45 градусов придут в некоторые российские регионы в ближайшие выходные.
Об этом рассказал Ura.Ru научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд. Морозы наступят в Челябинской, Омской и Курганской областях, на Алтае. В Бурятии на будущей неделе температура опустится ниже 40 градусов.
По словам Вильфанда, циклон «Ваня», который накрыл Москву, двинется на север и вызовет сильные снегопады в Новгородской, Псковской, Ленинградской и Вологодской областях. На смену «Ване» в столицу придет теплая погода — от минус 5 до плюс 3 градусов ожидается на будущей недели.
Также первая декабрьская оттепель придет в московский регион уже в предстоящие выходные. Об этом в эфире «Радио 1» рассказал руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.
По словам специалиста, на смену мощному снегопаду придёт морозная погода. Но задержится она в регионе всего на день.
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По словам Вильфанда, циклон «Ваня», который накрыл Москву, двинется на север и вызовет сильные снегопады в Новгородской, Псковской, Ленинградской и Вологодской областях. На смену «Ване» в столицу придет теплая погода — от минус 5 до плюс 3 градусов ожидается на будущей недели.
По словам специалиста, на смену мощному снегопаду придёт морозная погода. Но задержится она в регионе всего на день.
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Мария Фирсова