Циклон «Ваня» оставил без электричества почти 700 тысяч россиян

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Из-за мощного снегопада, который обрушился на ряд регионов России, без электричества осталось 679 тысяч россиян. Об этом сообщили в Минэнерго страны.
«По данным на 18:00 (мск) обесточенными остаются потребители: Ростовской области – 185,5 тыс. чел., ДНР – 235,4 тыс. чел., ЛНР – 255,7 тыс. чел., Псковской области – 1,2 тыс. чел., Смоленской области – 1,8 тыс. чел.», - говорится в сообщении ведомства.
При этом уточняется, что специалисты уже приступили к аварийно-восстановительным работам.
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