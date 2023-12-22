Синоптик Вильфанд предрёк «совершенно разную» погоду Москве в выходные

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Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что в предстоящие выходные Москву ожидает совершенно разная переменчивая погода.
«Погода в эти два дня совершенно разная. В субботу в Москве и днём, и ночью будет от 0 до +3°С, небольшие осадки. В воскресенье будет резкое изменение, воздушные массы будут перемещаться с севера на юг и затем возвращаться в центр России. Поэтому температура — -1...-3°С, по области — -5°С. И снежок», — отметил в беседе с RT Вильфанд.Однако, в то же время в столице зима остаётся мягкой, говорит специалист, поскольку при всей изменчивости погоды температуры всё равно будут оставаться выше нормы.
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