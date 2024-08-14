Власти Ингушетии ввели режим ЧС из-за аномальной жары

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Власти Ингушетии ввели в республике режим чрезвычайной ситуации. Причиной этого стала аномальная жара и отсутствие дождей на протяжении долгого времени.
Об этом сообщило республиканское правительство в своём официальном телеграм-канале. Из-за сложных погодных условий растения не смогли нормально развиваться, что чревато потерями урожая. В сообщении правительства указано, что в аграрное ведомство уже поступило более 200 заявлений о гибели посевов из-за жары.
В региональном министерстве сельского хозяйства предпринимаются превентивные меры для снижения рисков потерь урожая из-за погодных условий. Применяются все виды минеральных удобрений, качественные семена, а также проводится специальная защита растений.
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Александр Бойцов