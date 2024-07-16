Синоптик Вильфанд раскрыл, когда жара спадёт в Москве

Фото: iStock/Yury Karamanenko
Научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что жара в Москве пойдёт на спад ближе к пятнице.
«Воздух перемещается с юго-запада, и если сегодня-завтра температура 31-32°С, то в четверг в первой половине дня до 25-29°С. Затем, во второй половине дня, через Москву пройдёт холодный фронт. Будут облачность, осадки и даже грозы. И температура заметно понизится. На следующий день, в пятницу, около 20-25°С, а в области даже 21-26°С», — пояснил в беседе с RT Вильфанд.
В то же время температура в Крыму вторую неделю бьёт все рекорды. Вода также максимально прогрета. Как передают argumenti.ru, специалисты допускают, что этим летом в регионе вполне может быть установлен рекорд в 40°C тепла.
Ранее Роман Вильфанд заявлял, что период интенсивной жары, в частности, на территории России, с годами будет увеличиваться.
Читайте также:
Подмосковных водителей призвали не оставлять в машине детей и животных
Синоптик Вильфанд заявил, что интенсивная жара с годами будет только чаще
В Кузбассе наступила зима
Мелисса Тимофеева