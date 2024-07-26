В ООН объявили об «эпидемии» экстремальной жары на Земле

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В последние дни наблюдается рекордная среднесуточная мировая температура, а миллиарды людей сталкиваются с «эпидемией» экстремальной жары. Об этом заявил генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш.
Он отметил, что прошедшая неделя отличилась беспрецедентной жаров. Служба Европейского союза по изменению климата Copernicus объявила воскресенье, 21 июля, самым жарким днём за всю историю наблюдений. Однако в понедельник, 22 июля, температуры возросли ещё больше. Во вторник столбик термометра показывал аналогичные показатели. Таким образом, эти три дня стали самыми жаркими за всю историю наблюдений.
Согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, мировые температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в последующие пять лет. Парниковые газы и смена фаз океанских течений будет способствовать такому изменению климата.
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«Земля становится всё жарче и опаснее для всех», – подчеркнул Гутерреш.
Согласно прогнозам Всемирной метеорологической организации (ВМО) ООН, мировые температуры могут достигнуть рекордно высоких уровней в последующие пять лет. Парниковые газы и смена фаз океанских течений будет способствовать такому изменению климата.
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Анастасия Чинкова