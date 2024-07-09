В Москве спасатели усилили патрулирование водоёмов во время жары

Фото: iStock/VvoeVale
В Москве около 100 спасателей постоянно патрулируют водоёмы из-за установившейся жары.
«Спасатели патрулируют береговую линию пешим порядком, проводят профилактические беседы с отдыхающими, выявляют несовершеннолетних без сопровождения взрослых. Призываем москвичей быть внимательнее, соблюдать правила безопасности во время отдыха у воды, купаться только в разрешенных местах, не оставлять без присмотра детей и животных», – приводит АГН «Москва» слова заммэра города по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.А синоптик прогностического центра «Метео» Александр Ильин предупредил о возможном дожде в Подмосковье сегодня, 9 июля.
«В Москве до конца рабочей недели погода будет определяться влиянием антициклона и ожидается без осадков. Сегодня у нас в московской области местами, возможно, пройдёт кратковременный дождь. До самой Москвы кучево-дождевые облака не дойдут. Далее, сегодня в Москве до 29-31°С, по области 27-32°С. Среда, четверг, пятница — 25-30°С», — отметил в беседе с RT Ильин.
Ранее ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова заявляла, что на этой рабочей неделе москвичей ожидает прекрасная погода.
Читайте также:
Синоптик Позднякова спрогнозировала прекрасную погоду в Москве
Россиян предупредили о новых погодных рекордах
Коммунальщики Подмосковья работают в особом режиме из-за жары
Мелисса Тимофеева