Синоптик Вильфанд спрогнозировал более частое появление смерчей в России

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Руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд заявил, что учёные уже фиксируют более частое появление смерчей, в том числе и в России, из-за глобального потепления.
При этом он отметил, что это природное явление мало изучено наукой.
А в Кемерове сегодня с утра был зафиксирован плотный туман. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр, в центральной части города в утренние часы была зафиксирована дымка, которая снизила видимость до 1 тыс. м.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что образовавшиеся смерчи на юге России будут лишь усиливаться.
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«Из-за потепления климата исследователи пришли к выводу, что число опасных явлений повторяются чаще и чаще. К аналогичным выводам приходят все национальные метеорологические службы. Во всемирных метеорологических организациях были проведены исследования, согласно которым в мире количество опасных явлений увеличилось в 4 раза», — пояснил в беседе с Общественной Службой Новостей Вильфанд.
А в Кемерове сегодня с утра был зафиксирован плотный туман. Как пишет «Сiбдепо» со ссылкой на областной Гидрометеоцентр, в центральной части города в утренние часы была зафиксирована дымка, которая снизила видимость до 1 тыс. м.
Ранее глава прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил, что образовавшиеся смерчи на юге России будут лишь усиливаться.
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Мелисса Тимофеева