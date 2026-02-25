Синоптики оценили вероятность жаркого лета в Москве в 2026 году
Климатолог Киселев: Лето 2026 года может выдаться аномально жарким
В текущем году москвичей, вероятно, ожидает жаркое лето. Такое развитие событий не исключил научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.
Он уточнил, что нынешняя зима выдалась довольно холодной по сравнению с предыдущими годами. Поэтому и лето может стать значительно теплее предыдущего.
«Это объясняется тем, что среднегодовая температура воздуха всегда остается примерно на одном и том же уровне, и ее колебания несильно меняются. Соответственно, если один сезон оказывается гораздо холоднее, чем привыкли люди, то другой может быть аномально теплым», — пояснил Киселев в разговоре с «Вечерней Москвой».
В свою очередь руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что вероятность того жаркого лета в столице оценивается в 40%.
«Опираясь на фактические данные, я бы оценил вероятность так: 40% – жаркое лето, 30% – нормальное лето, 30% – чуть прохладнее нормы. Что касается общего тренда на потепление: да, оно продолжается», — сказал синоптик Москве 24.
По его словам, климат Москвы будет похож на тот, который установился в Воронеже или Ростове-на-Дону. Тем не менее он уточнил, что грядущее лето вовсе не обязательно будет аномально жарким. На сегодняшний день пока рано делать прогнозы, заключил Шувалов.