Синоптики оценили вероятность жаркого лета в Москве в 2026 году

25 февраля 2026, 18:34

Климатолог Киселев: Лето 2026 года может выдаться аномально жарким

Фото: iStock/lamyai

В текущем году москвичей, вероятно, ожидает жаркое лето. Такое развитие событий не исключил научный сотрудник Главной геофизической обсерватории имени Воейкова, климатолог Андрей Киселев.





Он уточнил, что нынешняя зима выдалась довольно холодной по сравнению с предыдущими годами. Поэтому и лето может стать значительно теплее предыдущего.





«Это объясняется тем, что среднегодовая температура воздуха всегда остается примерно на одном и том же уровне, и ее колебания несильно меняются. Соответственно, если один сезон оказывается гораздо холоднее, чем привыкли люди, то другой может быть аномально теплым», — пояснил Киселев в разговоре с «Вечерней Москвой».

«Опираясь на фактические данные, я бы оценил вероятность так: 40% – жаркое лето, 30% – нормальное лето, 30% – чуть прохладнее нормы. Что касается общего тренда на потепление: да, оно продолжается», — сказал синоптик Москве 24.