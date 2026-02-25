В Сергиевом Посаде коммунальщики расчистили подъезды к дому и детскому саду
В Сергиевом Посаде трактор «Беларус-82.1» МУП «Благоустройство СП» очистил дворовую территорию дома 36 на Хотьковском проезде. Кроме того, коммунальщики обеспечили свободный подъезд к детскому саду № 18 и расчистили стоянку. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».
Спецтехника расширила проезд вдоль подъездов и расчистила парковочный карман для удобства жителей. На части парковки остались автомобили. В тех зонах убрать снег не удалось.
В администрации МУП напомнили водителям о необходимости убирать личный транспорт во время интенсивной снегоочистки. Жителям рекомендуют с пониманием отнестить к работе служб и не блокировать проезды ночью и утром, чтобы техника могла качественно выполнять свою работу.
Ранее сообщали, что глава Павловского Посада поручил усилить работы по очистке крыш от снега и льда. Погода неустойчивая, опасность падения снега и сосулек с крыш возрастает, а безопасность жителей — это главный приоритет.
