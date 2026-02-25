В Сергиевом Посаде коммунальщики расчистили подъезды к дому и детскому саду

25 февраля 2026, 12:23

оригинал Фото: корреспондент ГАУ МО АИС «Подмосковье»/Елена Шумакова

В Сергиевом Посаде трактор «Беларус-82.1» МУП «Благоустройство СП» очистил дворовую территорию дома 36 на Хотьковском проезде. Кроме того, коммунальщики обеспечили свободный подъезд к детскому саду № 18 и расчистили стоянку. Об этом сообщили в ГАУ МО АИС «Подмосковье».