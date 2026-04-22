Россиянам озвучили неутешительный прогноз на майские праздники

22 апреля 2026, 19:49

Синоптик Позднякова: На майских праздникам в Москве будет прохладно

На первых майских праздниках в столичном регионе, вероятно, будет прохладно, температура будет такой же, как в конце апреля. Такой прогноз представила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.





По ее словам, пока потепления не ожидается. Ночная температура составит порядка +1... +6 °C, а дневная температура — не выше +7... +10 °C.





«Более точные прогнозы появятся ближе к концу апреля, когда станет яснее развитие атмосферных процессов. Согласно предварительным расчетам, 1–2 мая ожидается переменная облачность и местами кратковременные дожди. Днем температура составит +11...+13 °C, ночью — +6...+8 °C», — рассказала Позднякова «Известиям».

«Ночью вновь осадки, при этом может быть и мокрый снег. Днём осадки преимущественно в виде дождя. А температура в пятницу будет, как и накануне, +5...+7 °C», — уточнила синоптик.