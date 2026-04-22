Россиянам озвучили неутешительный прогноз на майские праздники
На первых майских праздниках в столичном регионе, вероятно, будет прохладно, температура будет такой же, как в конце апреля. Такой прогноз представила ведущий специалист информационного агентства «Метеоновости» Татьяна Позднякова.
По ее словам, пока потепления не ожидается. Ночная температура составит порядка +1... +6 °C, а дневная температура — не выше +7... +10 °C.
«Более точные прогнозы появятся ближе к концу апреля, когда станет яснее развитие атмосферных процессов. Согласно предварительным расчетам, 1–2 мая ожидается переменная облачность и местами кратковременные дожди. Днем температура составит +11...+13 °C, ночью — +6...+8 °C», — рассказала Позднякова «Известиям».Она уточнила, что вероятность такого сценария в начале мая оценивается в 65–70%.
Тем временем в ближайшие дни дни характер погоды в Москве и Подмосковье испортят циклоны, отметила Позднякова в беседе с RT. Так, в четверг, 23 апреля, ожидается облачная погода с дневной температурой воздуха +5...+7 °C. Пройдут дожди, а порывы ветра будут достигать 14 м/c.
«Ночью вновь осадки, при этом может быть и мокрый снег. Днём осадки преимущественно в виде дождя. А температура в пятницу будет, как и накануне, +5...+7 °C», — уточнила синоптик.
В выходные потеплеет до +5...+10 °C, дожди продолжатся.