В ГД не одобрили идею об обязательной чистовой отделке по льготной ипотеке
Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева высказалась против инициативы, предлагающей обязывать застройщиков сдавать квартиры, купленные с использованием льготной ипотеки, в чистовой отделке.
Ранее Российская гильдия риелторов обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением обязать застройщиков сдавать квартиры, купленные с применением льготной ипотеки, только с чистовой отделкой.
«Чистовая отделка упрощает, конечно, жизнь покупателей. Но, во-первых, она не всегда соответствует их вкусам, а во-вторых, она повышает стоимость. А сейчас стоимость и так непомерная. И, может быть, кто-то хочет сэкономить и сделать ремонт своими руками», — сказала Разворотнева Агентству городских новостей «Москва».
Она добавила, что часто качество такого ремонта не устраивает покупателей и они предъявляют свои претензии застройщику через суд. Депутат уверена, что людям необходимо предоставлять возможность выбирать, а не навязывать всем единые стандарты.