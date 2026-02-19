В ГД не одобрили идею об обязательной чистовой отделке по льготной ипотеке

19 февраля 2026, 15:58

Фото: iStock/Nastco

Заместитель председателя комитета Госдумы по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству Светлана Разворотнева высказалась против инициативы, предлагающей обязывать застройщиков сдавать квартиры, купленные с использованием льготной ипотеки, в чистовой отделке.





Ранее Российская гильдия риелторов обратилась к председателю правительства РФ Михаилу Мишустину с предложением обязать застройщиков сдавать квартиры, купленные с применением льготной ипотеки, только с чистовой отделкой.





«Чистовая отделка упрощает, конечно, жизнь покупателей. Но, во-первых, она не всегда соответствует их вкусам, а во-вторых, она повышает стоимость. А сейчас стоимость и так непомерная. И, может быть, кто-то хочет сэкономить и сделать ремонт своими руками», — сказала Разворотнева Агентству городских новостей «Москва».