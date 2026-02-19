В России призвали признать команду «ЧБД» иноагентами
Заместитель председателя Всемирного Русского Народного Собора, председатель Общероссийского общественного движения «Россия Православная» Михаил Иванов считает, что команду «Что было дальше?» необходимо признать иноагентами.
Ранее стало известно, что «ЧБД» планирует переезд в Казахстан. Причины — отказ в регистрации товарного знака ЧБД, запрет на въезд Нурлану Сабурову и удобство локации для гостей.
«После того как Нурлану Сабурову, публично критиковавшему нашу страну и допускавшему антироссийские высказывания, был запрещен въезд в Россию на 50 лет в интересах национальной безопасности, вся команда рассматривает возможность переноса съемок в Казахстан. При этом они уже создали там новый YouTube-канал и активно его монетизируют», — заявил Иванов Общественной Службе Новостей.
По его словам, Минюсту уже сейчас стоит инициировать проверку команды «ЧБД». Он считает, что будет легко установить факты создания и ведения канала, который зарегистрирован за границей и получает доходы от иностранных платформ и рекламодателей, а также распространяет контент, дискредитирующий традиционные российские ценности.
Иванов обратил особое внимание на циничность возможного побега «ЧБД» в Казахстан после того, как именно в России шоу обрело популярность и зарабатывало большие деньги. По его словам, один выпуск программы приносил порядка 35 млн рублей только рекламных средств.
Теперь же, когда появились проблемы с законом, организаторы готовы перенести бизнес за границу, где продолжат зарабатывать деньги на российской аудитории.