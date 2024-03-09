Синоптики предупредили москвичей о гололедице и похолодании 9 марта

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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и гололедица ожидается в Москве в субботу, 9 марта. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха установится в диапазоне от –4°С до –2°С. Ночью опустится до –13°С, в центре города — до –9°С. В Московской области днем прогнозируют от –6°С до –1°С, ночью похолодает до –16°С.
Ветер ожидается северо-западный и северный со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
На днях ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 9 марта атмосферный фронт покинет столичный регион, и в облаках начнут появляться прояснения. Снег прекратится, но температура понизится. Похолодание продолжится, добавил синоптик.
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Ветер ожидается северо-западный и северный со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.
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Ювелина Бернст