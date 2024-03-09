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Синоптики предупредили москвичей о гололедице и похолодании 9 марта

09 марта 2024, 05:15
Фото, iStock/ reflection_art

Фото, iStock/ reflection_art

Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков и гололедица ожидается в Москве в субботу, 9 марта. Такой прогноз опубликован на сайте Гидрометцентра.
Днем температура воздуха установится в диапазоне от –4°С до –2°С. Ночью опустится до –13°С, в центре города — до –9°С. В Московской области днем прогнозируют от –6°С до –1°С, ночью похолодает до –16°С.

Ветер ожидается северо-западный и северный со скоростью 7–12 м/с. Атмосферное давление составит 750 мм рт. ст.


На днях ведущий специалист погодного центра «Фобос» Михаил Леус сообщил, что 9 марта атмосферный фронт покинет столичный регион, и в облаках начнут появляться прояснения. Снег прекратится, но температура понизится. Похолодание продолжится, добавил синоптик.

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#похолодание
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В Техасе упал вертолет национальной гвардии США
09 марта 2024, 04:52

Фото: iStock/ vadimrysev

Вертолет национальной гвардии упал в американском штате Техас, недалеко от границы США и Мексики, сообщает телеканал ABС со ссылкой на чиновника Минобороны.
В результате погибли два человека, еще один пострадал. При этом по данным NBC, тяжелые ранения получили четыре человека. Телеканал уточняет, что инцидент произошел в городе Ла-Грулла.

Представитель местных властей подтвердил, что это был «военный вертолет, который по федеральному заданию работал с пограничным патрулем».

Правоохранительные органы штата и федеральные органы власти начали расследование, чтобы выяснить все причины и обстоятельства произошедшего.

Нацгвардия в конце февраля приказала прекратить все полеты на вертолетах из-за нескольких произошедших в последнее время крушений. Однако полеты продолжились, отмечает телеканал.

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#минобороны
#падение
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Губернатор сообщил о «массовой атаке БПЛА» на Таганрог
09 марта 2024, 03:45

Фото: iStock/ Leonid Eremeychuk

Средства противовоздушной обороны отразили массовую атаку беспилотников в Таганроге, сообщил в своем Telegram-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.
К данному часу последствия на земле уточняются, добавил он. О пострадавших и разрушениях не сообщается.

ВСУ практически ежедневно пытаются атаковать беспилотниками объекты в приграничных и центральных регионах России. 8 марта 15 БПЛА были сбиты над Волгоградской областью, в ночь на 9 марта был уничтожен беспилотник в небе над Курском. В приграничных регионах России действует повышенный уровень террористической опасности.

В Таганроге такие атаки происходят редко, в последний раз — в июле 2023 года. Тогда сбитая украинская ракета упала в центре города, в результате чего пострадали более 20 человек. В том же месяце БПЛА упал в хуторе Дарагановка близ города, тогда были повреждены частный дом и машина.

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Трамп внес $91,6 млн залога по делу о клевете против писательницы Кэрролл
09 марта 2024, 03:08

Фото: сайт офиса Дональда Трампа

Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп внес залог в размере $91,6 млн для урегулирования иска по делу о клевете в отношении писательницы Элизабет Джин Кэрроллс. При этом он рассчитывает обжаловать это решение, сообщает РИА Новости со ссылкой на обнародованные документы окружного суда Нью-Йорка.
Согласно содержанию документов, суд получил уведомление о внесении платежа и апелляция на решение, обязавшее Трампа выплатить указанную сумму.

В конце января нью-йоркский суд присяжных вынес вердикт, обязавший политика выплатить Кэрролл $83,3 млн, в том числе $7,3 млн в качестве возмещения морального вреда и репутационного ущерба. Накануне судья отклонил просьбу Трампа отложить срок выплаты по иску.

В мае 2023 года жюри присяжных признало Трампа виновным по гражданскому иску Кэрролл, обвинившей его в домогательстве и клевете.

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#политика
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#писатель
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Над Курском сбили украинский беспилотник
09 марта 2024, 02:58

Фото: РИА Новости

Система ПВО сбила украинский беспилотник над Курском, сообщил губернатор Роман Старовойт в своем в Telegram-канале.
Сначала он сообщил о ракетной опасности в регионе и призвал жителей укрыться. Через какое-то время губернатор написал о сбитом ПБЛА в небе над городом. Последствия на земле в настоящее время выясняются.

Старовойт также напомнил жителям о правилах безопасности: не приближаться к обломкам беспилотников и не прикасаться к ним, так как есть риск их взрыва. При обнаружении обломков необходимо сообщить о находке по телефону 112.

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#губернатор
#регион
#бпла
#беспилотник
#пво
#небо
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«Ъ»: 15% россиян принимали карьерные решения под давлением родных
09 марта 2024, 02:24

Фото: РИА Новости/ Сергей Мамонтов

Примерно шестой части россиян пришлось сталкнуться с давлением родных при построения карьеры. Причем у россиян до 35 лет этот показатель выше и составляет почти четверть (24%). Об этом пишет «Коммерсантъ», ссылаясь на результаты опроса сервиса SuperJob.
По мере взросления доля тех, кто вынужден в карьерных решениях ориентироваться на семью, снижается. В возрасте 35–44 лет этот показатель составляет 14%, в возрасте старше 45 лет — 13%.

Интерес к мнению окружающих у российских сотрудников сокращается по мере роста их дохода. Так, среди опрошенных с заработком до 50 тыс. руб. в месяц на давление со стороны родственников пожаловались 20%, среди тех, чей доход от работы составляет от 50 тыс. до 100 тыс. руб., таковых уже 15%, при заработке свыше 100 тыс. руб. доля вынужденных считаться с мнением родственников составила 12%.

При этом в ситуациях, когда родственники пытаются навязать карьерные решения, большинство в итоге поступает по-своему (61%). На поводу у близких идут 8%. 26% — ищут компромисс.

Работодатели же, учитывая влияние семьи на сотрудников, часто готовы работать над их лояльностью через соцпакеты и другие, более сложные, инструменты, показало исследование.

В опросе приняли участие 3 тысячи трудоспособных респондентов из всех округов России.

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#карьера
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Швеция, Канада, Чехия и Южная Корея предупредили о возможных терактах в России
08 марта 2024, 23:38

Фото: РИА Новости/ Андраник Казарян

Посольства Чехии, Швеции и Южной Кореи, а также правительство Канады призвали своих граждан, находящихся в России проявлять особую осторожность и избегать места массового скопления людей. Ведомства ссылаются на недавнее сообщение посольства Соединенных Штатов о возможных терактах в Москве, передает «Коммерсантъ».
Дипломаты отметили «ухудшение ситуации с безопасностью» в России.

Ранее подобные предупреждения опубликовали США, Великобритания, Германия и Латвия. Американская сторона утверждает, что у нее есть информация о возможных террористических атаках в течение 48 часов в Москве на фоне празднования Международного женского дня.

Российские власти не стали комментировать предупреждения иностранных дипведомств.

А 7 марта Центр общественных связей ФСБ сообщил о предотвращении теракта в московской синагоге.

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#латвия
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На 8 марта мужчины стали преподносить более романтичные подарки
08 марта 2024, 19:09

Фото: iStock/ovbelov

Продажи тортов, клубники, конфет, мягких игрушек, вина, шампанского, ювелирных украшений и цветов увеличились по сравнению с прошлым годом. Подарков на весенний праздник мужчины стали дарить больше, подсчитал оператора фискальных данных «Такском». Подробная статистика есть в редакции RT.
К примеру, средний букет цветов в марте 2024 стоит около 1,5 тысяч рублей. Цена по сравнению с прошлым годом выросла на 9%, а продажи на 11%.

Продажи конфет в предпраздничный и праздничные дни по сравнению с такими же днями в прошлом году увеличились на 6%
Покупки тортов на 8 марта выросли на 13%. Аналитики заметили что продажи поднялись у клубники (16%), мягких игрушек (17%), ювелирных украшений (13%). Рост продаж вина и шампанского составил соответственно – 5% и 9%

При этом мужчины меньше стали дарить смартфоны, их продажи по сравнению с прошлогодними праздниками упали на 22%, и шоколад (2%)

Специалисты делали подсчёты на основе анализа более 56 млрд кассовых чеков.

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«Очень красиво и романтично»: Киркоров рассказал о страстной ночи с Пугачёвой
Киркоров рассказал о страстной ночи с Пугачёвой
08 марта 2024, 18:08

Фото: РИА Новости/Антон Белицкий

Российский артист Филипп Киркоров поделился историей из личной жизни с примадонной Аллой Пугачёвой.
Напомним, Пугачёва и Киркоров были в браке на протяжении девяти лет и развелись в 2005 году. После этого звезда советской и российской эстрады вышла замуж за своего нынешнего супруга комика Максима Галкина*.

«Про семейную жизнь. Лежим мы значит с любимой. Имя на «А» начинается на «А» заканчивается. Занимаемся любовью. Все было очень красиво, так романтично», — рассказал Киркоров, учавствую в съёмках шоу «Что было дальше?».

Артист уточнил, что действие его истории разворачивается в 90-х. В ту ночь он преподнёс своей возлюбленной неожиданный сюрприз — обклеил потолок в спальне фосфорными звёздами. По его словам, декор привёл женщину в восторг.

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*Признан иностранным агентом на территории РФ
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#секс
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Телескоп «Джеймс Вебб» обнаружил самую старую мёртвую галактику
CNN: космический телескоп Джеймс Уэбб обнаружил самую старую мертвую галактику
08 марта 2024, 17:45

Фото: iStock/dima_zel

Космический телескоп «Джеймс Вебб» обнаружил самую старую мёртвую галактику, которая уже лишена звездообразования. Об этом сообщает CNN, ссылаясь на научное исследование.
Отмечается, что найденная галактика существовала, когда Вселенной было порядка 700 миллионов лет, а сейчас ей уже более 13,8 миллиардов лет.

Теперь учёные приступят к изучению этой галактики, а именно будут выяснять, почему процесс появления новых звёзд в ней остановился слишком рано. Исследования возможно позволят получить новые представления о ранней Вселенной и факторах, которые влияют на образование звёзд внутри галактик.

Телескоп «Джеймс Вебб» был отправлен в космическое пространство 25 декабря 2021 года. Его проектированием занимались США, Канада и Евросоюз.

По словам создателей, «Джеймс Вебб» в сто раз дальновиднее известного космического телескопа «Хаббл».

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#космос
#исследование
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