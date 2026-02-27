Пульмонолог предупредил о вреде курения на морозе

27 февраля 2026, 19:44

Пульмонолог Айсанов: Сочетание холода и дыма усиливает воспаление бронхов

Фото: iStock/morgan23

Сочетание холодного воздуха и табачного дыма повышает риск обострений хронических заболеваний легких. Об этом предупредил врач-пульмонолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Заурбек Айсанов.





Он пояснил, что при снижении температуры воздуха риски для курильщиков увеличиваются, а каждая затяжка сигареты вредит легким, поскольку холодный воздух вызывает спазм бронхов, а токсичные вещества из табачного дыма усиливают воспаление и повреждение тканей.





«Холод провоцирует сужение бронхов как защитную реакцию организма. У курильщиков этот механизм выражен сильнее из-за хронического воспаления дыхательных путей. Если представить, как дышать через суженную трубку и одновременно вдыхать едкий дым, это создает идеальные условия для обострения ХОБЛ», — подчеркнул Айсанов в беседе с «Известиями».

«Теплая и влажная погода создает "зону комфорта" для выживания вирусов и одновременно ослабляет иммунитет людей из-за перепадов температуры. Именно поэтому врачи считают, что оттепель с иммунным стрессом для организма опаснее зимних морозов», — отметил врач.