Пульмонолог предупредил о вреде курения на морозе
Пульмонолог Айсанов: Сочетание холода и дыма усиливает воспаление бронхов
Сочетание холодного воздуха и табачного дыма повышает риск обострений хронических заболеваний легких. Об этом предупредил врач-пульмонолог высшей категории, доктор медицинских наук, профессор кафедры пульмонологии РНИМУ имени Н.И. Пирогова Заурбек Айсанов.
Он пояснил, что при снижении температуры воздуха риски для курильщиков увеличиваются, а каждая затяжка сигареты вредит легким, поскольку холодный воздух вызывает спазм бронхов, а токсичные вещества из табачного дыма усиливают воспаление и повреждение тканей.
«Холод провоцирует сужение бронхов как защитную реакцию организма. У курильщиков этот механизм выражен сильнее из-за хронического воспаления дыхательных путей. Если представить, как дышать через суженную трубку и одновременно вдыхать едкий дым, это создает идеальные условия для обострения ХОБЛ», — подчеркнул Айсанов в беседе с «Известиями».
Врач добавил, что холодный воздух стимулирует повышенную выработку слизи, а табачный дым нарушает работу реснитчатого эпителия, который выводит ее. В результате может возникнуть застой мокроты.
Тем временем доктор медицинских наук, врач Дмитрий Еделев предупредил в разговоре с Общественной Службой Новостей, что оттепель ранней весной создает комфортную среду для распространения вирусов ОРВИ и гриппа.
«Теплая и влажная погода создает "зону комфорта" для выживания вирусов и одновременно ослабляет иммунитет людей из-за перепадов температуры. Именно поэтому врачи считают, что оттепель с иммунным стрессом для организма опаснее зимних морозов», — отметил врач.
Он посоветовал одеваться по погоде, несмотря на то, что хочется скинуть зимнюю одежду, избегать переохлаждения, спать не менее семи часов, питаться полезными продуктами, пить достаточно воды, а также мыть руки после улицы и поездок в транспорте.