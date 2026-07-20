Защитные стекла для смартфонов признали недолговечными

20 июля 2026, 08:08

Фото: iStock/Tippapatt

Защитные пленки и стекла помогают уберечь дисплей смартфона от повреждений, однако их использование связано с рядом неудобств. Со временем поверхность покрывается царапинами, появляются трещины, а клеевой слой теряет надежность. После этого аксессуар приходится заменять. Об этом сообщает BGR.





Издание обратило внимание на цену такой защиты. Качественные модели стоят недешево, при этом срок их службы ограничен. Дополнительный слой на экране делает смартфон толще и меняет привычные ощущения при касании дисплея. Сложности могут возникнуть еще во время установки. Для ровного нанесения пленки или стекла без пузырьков и перекосов владельцу нужны аккуратность и определенный опыт.



Авторы материала отметили, что защитный аксессуар иногда влияет на чувствительность сенсора. Владелец устройства в такой ситуации сильнее нажимает на экран или делает более резкие свайпы, чтобы телефон распознал команду.



Чтобы защитить смартфон, стоит использовать прочный чехол с выступающими бортиками вокруг экрана и блока камер. Он смягчит удар при падении и уменьшит риск появления сколов на корпусе. Для дисплея можно выбрать качественное закаленное стекло или гидрогелевую пленку, но важно менять их при сильных трещинах и следить, чтобы покрытие было наклеено без пыли и пузырей.



Также не следует носить телефон в одном кармане с ключами, монетами и другими твердыми предметами — они могут поцарапать экран и корпус. Смартфон лучше беречь от воды, перегрева, прямых солнечных лучей и резких перепадов температуры. Полезно регулярно создавать резервные копии данных: физическая защита снижает риск поломки, но не гарантирует сохранность информации при серьезном повреждении или потере устройства.