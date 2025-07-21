В Котельниках отчитались о ходе ликвидации подтоплений
Ливни, обрушившиеся на столичный регион, стали причиной локальных подтоплений. О том, как приводят в порядок проблемные участки в городском округе Котельники, рассказали в администрации муниципалитета.
Подтопления образовались на некоторых дворовых территориях и на дорогах. Кроме того, вода залила верхние этажи в одном из многоквартирных домов. Для борьбы с последствиями стихии все службы были переведены на усиленный режим работы.
«Дожди подтопили участок улицы Железнодорожная и Дзержинского шоссе. Отводом воды занимаются специалисты Мосавтодора. Верхние этажи залило в дома №14 по Новой улице из-за перегрузки ливневой системы здания. Сейчас вода откачана, управляющая компания приступила к уборке помещений», — говорится в сообщении.В районе Опытного поля уровень воды в речке Люберке поднялся настолько, что затопил несколько прибрежных участков. На месте работают сотрудники жилищно-коммунального предприятия «Котельники».
Коммунальщики уже ликвидировали подтопление у домов №13 и №15 в микрорайоне Белая Дача и у дома №24 в районе пруда Силикат.
Работы в округе будут продолжаться до полного устранения последствий ливней.