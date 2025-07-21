В Котельниках отчитались о ходе ликвидации подтоплений

21 июля 2025, 17:56

Фото: пресс-служба администрации г.о. Котельники

Ливни, обрушившиеся на столичный регион, стали причиной локальных подтоплений. О том, как приводят в порядок проблемные участки в городском округе Котельники, рассказали в администрации муниципалитета.





Подтопления образовались на некоторых дворовых территориях и на дорогах. Кроме того, вода залила верхние этажи в одном из многоквартирных домов. Для борьбы с последствиями стихии все службы были переведены на усиленный режим работы.





«Дожди подтопили участок улицы Железнодорожная и Дзержинского шоссе. Отводом воды занимаются специалисты Мосавтодора. Верхние этажи залило в дома №14 по Новой улице из-за перегрузки ливневой системы здания. Сейчас вода откачана, управляющая компания приступила к уборке помещений», — говорится в сообщении.