В Московской области два моста обрушились из-за сильных дождей

21 июля 2025, 17:33

В Подмосковье за минувшие сутки рухнули два моста из-за сильных ливней

Фото: Istock/va103

В Московской области произошло обрушение двух мостов из-за сильных дождей в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.