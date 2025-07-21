В Московской области два моста обрушились из-за сильных дождей
В Московской области произошло обрушение двух мостов из-за сильных дождей в регионе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источники в оперативных службах.
По предоставленным данным, один из мостов рухнул в Наро-Фоминском районе 21 июля около 4 часов утра. В результате обрушения бетонного сооружения от сообщения оказались отрезаны СНТ «Верейское», «Исьма» и часть деревни Алексино.
Второй мост, проложенный через реку Песочная, обрушился в Истринском районе. Из-за произошедшего обвала серьёзно затруднён подъезд к коттеджному поселку «Сысоево Парк» и СНТ. Несколько домов отказались отрезаны от сообщения.
Отмечается, что на местах чрезвычайных происшествий на данный момент работают сотрудники оперативных и коммунальных служб, которые оперативно восстанавливают мостовые сооружения.
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