На дорогах Московской области ликвидируют 35 подтоплений
35 подтоплений дорог, образовавшихся из-за сильных дождей, ликвидируют в Московской области. Работы планируют завершить в кратчайшие сроки, сообщили в пресс-службе подмосковного Минтранса.
«Продолжаем выявлять и ликвидировать подтопления на дорожной сети Подмосковья. Сейчас зафиксировано 24 подтопления на муниципальных дорогах и 11 – на региональных, в том числе в Красногорске, Химках, Истре и Наро-Фоминском округе. Последствия непогоды ликвидируют 687 дорожных рабочих и 193 единицы спецтехники», – рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Марат Сибатулин.Специалисты Мосавтодора уже устранили на региональной сети три подтопления, в том числе на Шереметьевском шоссе в Химках. Также продолжают ликвидировать подтопления на Лихачёвском шоссе в Долгопрудном, на улице Заречной в Лобне, на улице Гагарина в Раменском, на Пенягинском и Мякининском шоссе в Красногорске и на проспекте Жуковского в микрорайоне Кучино в Балашихе. Помимо этого, дорожники восстанавливают размытый участок дороги у деревни Алексино Наро-Фоминского округа.
На муниципальной сети восстанавливают два повреждённых участка дороги: у деревни Лукьяново Наро-Фоминского округа и на подъезде к СНТ «Новатор» в Истре. По прогнозам синоптиков, осадки сохранятся в Московской области в течение недели.