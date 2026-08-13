Синоптики рассказали, когда в Москву вернется летнее тепло

13 августа 2026, 19:05

Синоптик Позднякова: Тепло вернется в Москву на предстоящих выходных

Фото: iStock/Vladislav Zolotov

Тепло в столичный регион вернется уже на предстоящих выходных, а пятница станет одним из самых холодных дней на текущей неделе. Об этом рассказала главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.





В разговоре с «Вечерней Москвой» синоптик уточнила, что 14 августа температура в Москве будет ниже климатической нормы на 3–4 °C и днем составит порядка +17…+19 °C. Осадков не будет, но сохранится ветер с порывами до 12–14 метров в секунду.





«Ночь на субботу будет холодной. В Москве ожидается +9…+11 °C, по региону — до +8…+13 °C. Днем в столице потеплеет до +20…+22 °C, по области — до +18…+23 °C. Направление ветра сменится на западное, он станет ровным, без порывов», — отметила Позднякова.

«В воскресенье — до +24...+26 °C. Ветер будет дуть с юго-запада со скоростью 1—4 м/с. Осадки маловероятны. Но местами отдельные кучево-дождевые облака все-таки отметятся кратковременным дождем», — сказал специалист.