В Калининградской области сфотографировали водяной смерч
В Калининградской области очевидцы сфотографировали метеорологическое явление — водяной смерч. Его снимками поделился telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».
Метеорологическое явление сфотографировали у побережья Куршской косы. Отмечается, что благоприятная погода для формирования водяных смерчей над морем и заливами должна сохраниться до конца этой недели.
Появление таких смерчей объясняется разницей температур. Оказывается если вода значительно теплее воздушной массы под кучево-дождевой облачностью, то тогда высока вероятность появления водяных смерчей.
