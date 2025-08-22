Достижения.рф

В Калининградской области сфотографировали водяной смерч

Фото: telegram/PogodameteoK

В Калининградской области очевидцы сфотографировали метеорологическое явление — водяной смерч. Его снимками поделился telegram-канал «Погода и метеоявления в Калининградской области».



Метеорологическое явление сфотографировали у побережья Куршской косы. Отмечается, что благоприятная погода для формирования водяных смерчей над морем и заливами должна сохраниться до конца этой недели.

Появление таких смерчей объясняется разницей температур. Оказывается если вода значительно теплее воздушной массы под кучево-дождевой облачностью, то тогда высока вероятность появления водяных смерчей.

Иван Мусатов

