В Минэкологии рассказали, как аномальное тепло повлияло на природу Подмосковья

Начало текущего года выдалось в Подмосковье аномально тёплым для зимы, когда жители наблюдали в основном плюсовую температуру воздуха и отсутствие устойчивого снежного покрова. Это повлияло на природу региона, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.