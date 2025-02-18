В Минэкологии рассказали, как аномальное тепло повлияло на природу Подмосковья

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Начало текущего года выдалось в Подмосковье аномально тёплым для зимы, когда жители наблюдали в основном плюсовую температуру воздуха и отсутствие устойчивого снежного покрова. Это повлияло на природу региона, сообщили в пресс-службе Министерства экологии и природопользования Московской области.
«Такая погода оказывает влияние на активность животного мира. Например, некоторые животные, обычно находящиеся в зимней спячке, проявляют несвойственную им в это время года активность. Реагирует на тёплую погоду и растительный мир также. Так, в городском округе Мытищи появились первые подснежники. Эти хрупкие цветы преждевременно пробились сквозь землю, став символом обманчивой весны в январе», – рассказали в министерстве.Однако аномальное тепло несёт и потенциальную опасность. Лёд на водоёмах региона, не скованный стабильными морозами, остаётся непрочным. Поэтому рекомендуется проявлять повышенную осторожность и воздержаться от выхода на лёд рек, озёр и прудов. Особенно важно следить за детьми.
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Лора Луганская