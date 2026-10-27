В Егорьевске снесли аварийный дом на шесть квартир

27 октября 2026, 10:54

оригинал Фото: пресс-служба Мособлархитектуры

Жилой дом №3, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Касимовском шоссе в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.





Одноэтажное кирпичное здание с шестью квартирами общей площадью около 160 квадратных метров построили 65 лет назад.





«Обследование показало высокую степень физического и морального износа конструкций. Дом признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.