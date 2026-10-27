В Егорьевске снесли аварийный дом на шесть квартир
Жилой дом №3, находившийся в аварийном состоянии, снесли на Касимовском шоссе в Егорьевске. Об этом сообщает пресс-служба Комитета по архитектуре и градостроительству Московской области.
Одноэтажное кирпичное здание с шестью квартирами общей площадью около 160 квадратных метров построили 65 лет назад.
«Обследование показало высокую степень физического и морального износа конструкций. Дом признали аварийным. Жильцов оттуда расселили, а здание внесли в список на ликвидацию», — говорится в сообщении.В настоящее время снос завершён. Участок, который занимал дом, очистили от строительного мусора. Решение о том, как использовать освободившуюся территорию, примет муниципальная администрация.
Всего в округе Егорьевск выявили 176 аварийных зданий, самостроев и недостроев. В настоящее время 117 проблемных объектов снесли либо достроили и привели в соответствие с нормами. Эта работа продолжается.