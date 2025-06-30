Ярилин день 1 июля: Почему не стоит есть мясо птицы и браться за шитьё, народные приметы
1 июля в народном календаре отмечается Ярилин день или Макушка лета. Название появилось из-за того, что этот праздник приходится на самую жаркую пору сезона. Православная церковь в это время чтит память мученика Феодула Триполийского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».
История праздника
В эпоху гонений на христиан при императоре Веспасиане (70-79 гг.) в финикийском городе Триполи служил греческий военачальник Леонтий — тайный последователь Христа. Его благочестивая жизнь и мудрость снискали всеобщее уважение среди горожан и воинов.
Когда римский сенатор Адриан получил приказ искоренять христианство, ему донесли о деятельности Леонтия. Для ареста праведника был отправлен отряд во главе с трибуном Ипатием, в котором служил воин Феодул. В долгой дороге в Финикию Ипатий тяжело заболел. Тогда ему явился Ангел и повелел призвать Бога, в которого верил Леонтий. Рассказав о видении Феодулу, они совместно прочли молитву, и трибун чудесно исцелился.
Потрясённые чудом, Ипатий и Феодул нашли Леонтия, который крестил их. Во время таинства новообращённых осенило светлое облако и пролился благодатный дождь. Узнав о происшедшем, правитель был сильно разгневан и приказал доставить предателей ко двору. Представ перед Адрианом, мученики проявили несокрушимую веру и отказались делать жертвоприношения римским богам.
Все мученики твердо исповедали веру во Христа. Ипатия подвергли жестоким пыткам на столбе, Феодула беспощадно избивали палками, а Леонтия истязали, подвесив вниз головой с камнем на шее. Видя непоколебимость мучеников, им отрубили головы мечом. Подробности их подвига были запечатлены на оловянных дощечках и погребены вместе с останками святых. Христиане тайно похоронили мучеников близ Триполи, сохранив память об их подвиге.
Традиции дня
1 июля (по новому стилю) на Руси отмечали Ярилин день — праздник, посвящённый славянскому богу солнца, плодородия и жизненной силы Яриле. С приходом христианства этот день стал также связан с почитанием мученика Феодула Триполийского, что создало удивительное переплетение языческих и православных традиций.
В православной традиции 1 июля верующие посещают храмы и возносят молитвы святому. Феодула Триполийского просят о крепости духа и мужестве, об исцелении от болезней и о защите от несправедливости. В народе же обращались и к древним силам, прося у Ярилы хорошего урожая, здоровья и силы, а также семейного благополучия.
На Руси люди в этот день выходили в предрассветное время на поля или возвышенности, чтобы «набраться яри» — энергии жизни. Кроме того, травы и цветы по поверьям в этот день наделялись магической силой. Их собирали для лечебных отваров, оберегов и банных веников.
Девушки и женщины умывались утренней росой, чтобы сохранить красоту, а мужчины — для силы. Детей обтирали травой, смоченной в росе, чтобы росли крепкими. На Ярилин день также поминали усопших, оставляли им угощения на перекрёстках или у рек. Считалось, что в этот день граница между мирами тонка, и предки могут помочь живым.
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Что под запретом 1 июля
На Ярилу, согласно поверьям, нельзя спать до рассвета. Считалось, что кто проспит восход солнца — тот «проспит своё счастье». Ярилин день — время максимальной солнечной силы, и упустить первые лучи означало лишиться жизненной энергии на весь год.
Запрещено было и отказывать в помощи, особенно это касалось подаяния странникам и нищим. Отказ мог навлечь неурожай и болезни.
Нельзя также ругаться и сквернословить в этот праздник. Громкие ссоры и матерная брань считались оскорблением солнца. По приметам молнии могли ударить в дом сквернослова, а земля «отворачивалась» — переставала плодоносить у таких хозяев.
Женщинам в этот день запрещалось шить и прясть. Острые предметы (иглы, веретена) символизировали «колотьё» солнечного диска. Нарушение запрета сулило слепоту и пожары.
Строгий запрет был и на употребление в пищу яиц и мяса птицы. Яйцо ассоциировалось с солнечным символом, а птица — с «небесными посланниками». Их употребление в пищу расценивалось как причинение вреда духам-покровителям.
Приметы
- Обильная утренняя роса предвещала богатый урожай зерновых.
- Солнце в дымке — к грибному лету.
- Гроза в этот день сулила плодородный год.
- Ярилин день дождливый — шесть недель мокрых впереди.