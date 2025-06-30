30 июня 2025, 17:17

Фото: Медиасток.рф

1 июля в народном календаре отмечается Ярилин день или Макушка лета. Название появилось из-за того, что этот праздник приходится на самую жаркую пору сезона. Православная церковь в это время чтит память мученика Феодула Триполийского. О приметах и запретах дня читайте в материале «Радио 1».





Содержание История праздника Традиции дня Что под запретом 1 июля Приметы



История праздника

Фото: Медиасток.рф



Традиции дня

Фото: Медиасток.рф



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Что под запретом 1 июля

Фото: Медиасток.рф



Приметы