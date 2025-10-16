В России побит четырехлетний рекорд по продажам антидепрессантов

16 октября 2025, 13:42

Фото: iStock/monticelllo

Россияне скупили рекордное количество антидепрессантов в сентябре 2025 года — на 13,8 миллиарда рублей, что стало максимумом за последние четыре года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.