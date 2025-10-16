В России побит четырехлетний рекорд по продажам антидепрессантов
Россияне скупили рекордное количество антидепрессантов в сентябре 2025 года — на 13,8 миллиарда рублей, что стало максимумом за последние четыре года. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
За месяц россияне приобрели 1,94 миллиона упаковок препаратов, что на треть больше, чем годом ранее. Самыми «весёлыми» регионами стали Тыва, где продали всего 65 упаковок, а также Чечня (116) и Дагестан (281).
Больше всего антидепрессантов покупают в традиционно «меланхоличных» регионах — Санкт-Петербурге (2230 упаковок), Москве (2026), Калининградской области (1401) и Карелии (1398). Фармацевты отмечают, что основными покупателями становятся молодые люди, особенно представители поколения Z. Рост продаж связывают не только с повышенной тревожностью, но и с тем, что россияне стали чаще обращаться к врачам и внимательнее относиться к психическому здоровью.
