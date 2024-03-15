Синоптики спрогнозировали до +8°C в Москве в пятницу

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Переменная облачность, без осадков и местами гололедица ожидается в столичном регионе в пятницу, 15 марта, прогнозируют специалисты Гидрометцентра.
Температура воздуха в Москве в течение дня будет варьироваться от +6°C до +8°C. Ночью столбики термометров опустятся до –2°C.
В Московской области днем ожидается от +4°C до +9°C, ночью похолодает до –5°C.
Ветер прогнозируется южный и юго-западный со скоростью 5–10 м/с. Атмосферное давление составит 752–753 мм ртутного столба.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что это первая неделя в Москве, когда весна уверенно вступит в свои права.
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В Московской области днем ожидается от +4°C до +9°C, ночью похолодает до –5°C.
Ранее руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов отметил, что это первая неделя в Москве, когда весна уверенно вступит в свои права.
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Ювелина Бернст