Синоптики спрогнозировали небольшое похолодание в Москве

Синоптик Шувалов: В последнюю неделю мая москвичей ждет волна похолодания

Фото: iStock/Julia_Sudnitskaya

В конце мая аномальную жару в столичном регионе сменят холода и дожди. Об этом сообщил руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов.





По его прогнозу, до среды, 27 мая, температура в дневное время составит +14…+19 °C, а в ночные часы — около +10 °C. Периодами будут идти сильные дожди. Однако он уточнил, что резкое похолодание — это попытка природы стабилизировать погодные условия, поскольку сейчас температурные значения превышают норму на 7–9 °C.





«Небольшое похолодание, которое ожидается в ближайшие дни, вернет нас к норме месяца. В 30-х числах мая в дневные часы ожидается около +21…+22 °C. Ночью тоже станет теплее — столбики термометров будут колебаться около +18 °C», — сказал Шувалов «Вечерней Москве».

«Придет свежий воздух с температурой воздуха +20...+25 °C. Существенных осадков ждать не стоит, но местами дождевая облачность получит развитие и пройдут кратковременные дожди, местами грозы. Ветер будет дуть с запада-юго-запада со скоростью 6—11 м/с», — уточнил Ильин.