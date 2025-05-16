Синоптики спрогнозировали облачную погоду на выходных в Москве

Фото: iStock/Andrey Rykov
В выходные, 17 и 18 мая, в столичном регионе ожидается облачная погода, а столбики термометров вырастут до +21 °С. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков «Яндекс Погоды».
«В субботу, 17 мая, в Москве будет облачно, но без осадков. Порывы умеренного юго-восточного ветра будут доходить до 5 м/с. Утром температура составит +16 градусов, днем сохранится на уровне +20…+21 градуса, а к ночи опустится до утренних значений. В подмосковных городах температура в течение дня составит около +19 градусов», — говорится в сообщении.
При этом 18 мая в Москве будет пасмурно, а во второй половине дня ожидается дождь. Воздух прогреется днем до +20…+21 °С, а ночью до 13 °С тепла.
При этом руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов заявил RT, что сразу после выходных в Москву придёт заметное похолодание.
«Перемена погоды начнётся в ночь на понедельник. Пойдут дожди, и температура сразу опустится на 6—8 °С», — рассказал синоптик.
Читайте также:
Синоптик рассказала о погоде в Москве на ближайшее время
Синоптик рассказал, когда в Москву вернется тепло
Москвичам рассказали, как долго будут идти дожди
Элина Позднякова