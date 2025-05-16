Синоптик рассказала о погоде в Москве на ближайшее время

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Вторая половина мая радует москвичей и жителей области больше, чем дождливая и холодая начальная пора.
Руководитель прогностического центра «Метео» Александр Шувалов в беседе с «Радио 1» заявил, что сейчас погода достигла ежегодных показателей.
По его словам, ближайшие ночи в Москве и области будут очень теплыми — от 5 до 10.
Ранее синоптик Позднякова рассказала, что воздух в столичном регионе в предстоящие дни начнет прогреваться и уже к выходным ожидается до +20 °С, при этом дождь будет идти до конца недели.
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«Температура будет высокая, но локальные кратковременные дожди исключать нельзя. Дальше температура немного спадет до +13, +15 градусов. Но таких холодов, которые были в первой половине мая, уже точно не будет», — сказал синоптик.
По его словам, ближайшие ночи в Москве и области будут очень теплыми — от 5 до 10.
Ранее синоптик Позднякова рассказала, что воздух в столичном регионе в предстоящие дни начнет прогреваться и уже к выходным ожидается до +20 °С, при этом дождь будет идти до конца недели.
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Анастасия Панченко