Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана освобождены из-под ареста

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Все сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Османова вышли на свободу. Они находились под административным арестом.
Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев. Сыновья Магомедова были задержаны в Махачкале 26 июня. Они были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, а именно мелкого хулиганства. Всем шестерым были назначены аресты на срок от двух до 13 дней.
Теперь все младшие Омаровы, отбывавшие срок административного ареста, освобождены. Один из сыновей был отпущен раньше, остальные вышли на свободу в понедельник, 8 июля. Омаров-старший, арестованный за употребление нецензурной лексики в общественном месте, вышел из изолятора три дня назад. Затем его повторно задержали 6 июля. Он подозревается в отмывании денег.
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Александр Бойцов