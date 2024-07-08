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Сыновья экс-главы Сергокалинского района Дагестана освобождены из-под ареста

08 июля 2024, 12:22
Фото: istockphoto/Thomasaf

Фото: istockphoto/Thomasaf

Все сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Османова вышли на свободу. Они находились под административным арестом.


Об этом в своём телеграм-канале сообщил председатель общественной наблюдательной комиссии республики Шамиль Хадулаев. Сыновья Магомедова были задержаны в Махачкале 26 июня. Они были признаны судом виновными в совершении административного правонарушения, а именно мелкого хулиганства. Всем шестерым были назначены аресты на срок от двух до 13 дней.

Теперь все младшие Омаровы, отбывавшие срок административного ареста, освобождены. Один из сыновей был отпущен раньше, остальные вышли на свободу в понедельник, 8 июля. Омаров-старший, арестованный за употребление нецензурной лексики в общественном месте, вышел из изолятора три дня назад. Затем его повторно задержали 6 июля. Он подозревается в отмывании денег.

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#правонарушения
#дагестан
#арест
#суд
Глава Одинцовского округа Иванов проверил капремонт больницы в селе Перхушково
08 июля 2024, 13:20

Фото: пресс-служба администрации Одинцовского г. о.

Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов проверил ход капремонта стационара Одинцовской областной больницы в селе Перхушково. Об этом сообщили в пресс-службе администрации муниципалитета.
Готовность объекта превышает 15%. Рабочие уже выполнили демонтаж и сейчас занимаются усилением конструкций, обустройством перегородок и кровельными работами.
«Больничный комплекс был построен в 2003 году и для своего времени был одним из лучших в Московской области. Но спустя 20 лет зданию уже требовался ремонт. Работы стартовали в прошлом году, они идут по графику. Мы находимся в постоянном контакте с руководством Одинцовской больницы и подрядной организацией, готовы оказывать максимальную помощь и поддержку, чтобы капитальный ремонт шёл без сбоев», – подчеркнул Иванов.
Как сообщил глава муниципалитета, в будущем году на базе медучреждения будет открыт современный сосудистый центр. Одинцовская областная больница уже набирает штат сосудистого центра. Сейчас идёт подготовка специалистов. Как рассказал главный врач Александр Грицанчук, в обновлённом стационаре будут использовать самые передовые технологии оказания медицинской помощи.
«В медико-техническом задании мы постарались учесть максимально современные тенденции. В этом корпусе, будут находиться сосудистая хирургия, оказание помощи пациентам с инфарктами и инсультами, будут открыты эндоваскулярные операционные – это передовые технологии. Также будет проводиться полный цикл диагностики сердечно-сосудистых заболеваний», – отметил Грицанчук.
На базе медучреждения также планируется создать обучающий центр для персонала. Из тяжёлого оборудования в стационаре будут аппараты КТ и МРТ, два рентген-аппарата и ангиограф.

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#московская область
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Ложные надежды и пустые слова: астролог рассказала, какие знаки зодиака могут ждать неприятности
Астролог Лебеденко составила гороскоп предостережений для каждого знака до конца лета
08 июля 2024, 13:04

Фото: istockphoto/Peach_iStock

Проявить осторожность летом каждому знаку зодиака необходимо по-разному.
О чём всерьёз надо задуматься и на что обратить внимание в беседе с «Радио 1» рассказала астролог Анна Лебеденко.

Овну надо себя беречь, не испытывать на прочность и не перенапрягаться. Любые кардинальные перемены нужно отложить.

Тельцу следует опасаться, чтобы в порыве мимолётного энтузиазма он не отвлёкся на ненужное ему и не свернул с пути к своей цели.

Близнецам не желательно впадать в крайности. Слишком резкие поступки могут не дать ожидаемый результат, и приложенные ранее усилия окажутся напрасными.

Раку следует избегать излишней оригинальности и не требовать от себя немедленных результатов. Прогрессивность лучше внедрять постепенно и осторожно.

Льву может навредить неуместное самопожертвование. Ему надо полагаться на свой оптимизм и жизнелюбие. Его уверенность в себе поможет победить негативные эмоции и подавленность самовыражения.

Деве повнимательнее нужно с напористым поведением. Если оно перейдет в чрезмерную настойчивость, то она столкнётся с трудностями, которые можно было бы обойти.

Весам могут доставить неприятности обязательства, взятые не по силам. Поэтому им желательно соизмерить свои ресурсы и возможности.

Скорпиону благоприятно заранее позаботится о высказываниях на публике. Своё красноречие ему надо подкреплять фактами, чтобы не прослыть пустословом.

Стрельцу важно направить всё внимание на сохранение стабильности в своей жизни и стать эмоционально неуязвимым.

Козерогу осторожность не помешает в делах, связанных с конкуренцией. Не стоит любой ценой идти к успеху. Важнее не наживать врагов, а окружать себя союзниками и помощниками.

Для Водолея в делах самым главным будет - не упустить свою удачу из-за беспечности или безосновательной надежды. В любви, чтобы не отпугнуть везение, надо пресечь попытки обесценить чувства в пользу логики.

Рыбы должны меньше ориентироваться на навязанные кем-то ценности и на чужие желания. Им необходимо слушать свою интуицию, не поддаваться на провокации и избегать тех, кто пытается их торопить, подгонять к решительным действиям.

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В Долгопрудном благоустроили 11 пешеходных дорожек
08 июля 2024, 12:39

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Одиннадцать пешеходных дорожек благоустроили в Долгопрудном в рамках реализации региональной программы «Пешком», сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Все пешеходные дорожки обустраивают с учетом потребностей маломобильных жителей. Муниципалитеты проводят анализ и составляют план с адресами, чтобы сделать привычные тропы безопаснее и комфортнее», — сказал замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Всеволод Волосевич.
Отмечается, что общая протяжённость одиннадцати благоустроенных дорожек в Долгопрудном составила 705 метров, дорожки расположены рядом со Спортивной улицей, Лихачёвским шоссе и Дирижабельной улицей.

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#благоустройство
#долгопрудный
#пешеход
#минчистоты
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В Подмосковье за неделю ликвидировали более 8 тыс. ям на дорогах
08 июля 2024, 12:25

Фото: пресс-служба МТДИ МО

Более 8 тысяч ям ликвидировали на дорогах Московской области за минувшую неделю, в частности, на региональной дорожной сети было убрано около 5,4 тыс. дефектов покрытия, на муниципальных дорогах — свыше 3,3 тыс., сообщает пресс-служба министерства транспорта и дорожной инфраструктуры региона.
«На муниципальных дорогах больше всего ям — 375 — убрали в Ленинском округе, кроме того, 356 ям было ликвидировано в округе Балашиха, 348 ям — в Химках и 234 ямы — в Богородском округе», — уточняется в сообщении.
На региональных дорогах больше тысячи ям было ликвидировано на территории Серебряных Прудов, Каширы, Коломны, Зарайска и Луховиц.

В министерстве отметили, что осмотр состояния дорожной сети в Московской области проводится регулярно. При выявлении дефектов покрытия проводится ямочный ремонт.

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Безногий ветеран СВО живёт на улице в Забайкальском крае
08 июля 2024, 12:19

Фото: istockphoto/chanuth

В Забайкалье потерявший ноги в зоне спецоперации боец ЧВК «Вагнер» поселился на берегу реки. Его выгнал из дома родной брат.
О случившемся корреспонденту издания «Чита.ру» рассказал местный житель. Он как-то увидел на берегу реки мужчину на протезах, сразу понял, что тот вернулся с СВО, помог ему спуститься к воде. Читинец полагал, что тот вскоре вернётся домой, однако на следующий день застал вагнеровца на том же месте.

Оказалось, что участник спецоперации гостил у брата, ожидая, когда ему изготовят облегчённые протезы. После ссоры с родственниками ему пришлось покинуть «гостеприимный» дом и уйти жить на улицу. Силы он поддерживал с помощью армейских сухих пайков.

После публикации о случившемся узнали в городской администрации. Ветерана поместили в местную клиническую больницу, где он будет ожидать изготовления протезов в более комфортных условиях, чем на берегу реки.

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#дом
#сво
#забайкальский край
#ветеран
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«Красивые поступки и доказательства»: Гороскоп для всех знаков зодиака с 8 по 14 июля
Астролог Лебеденко дала рекомендации знакам зодиака на неделю с 8 по 14 июля
08 июля 2024, 11:48

Фото: iStock/AndreyPopov

В деловой сфере хорошо будут проходить переговоры. Важно быть убедительными и уметь аргументировать свою точку зрения. Поможет интуиция и внутреннее чутьё. Благоприятно быть дружественными и в то же время соблюдать дистанцию. В любви необходимы красивые поступки, доказательства и подтверждения чувств. Это нужно для уверенности в прочности отношений. Для поддержания здоровья благоприятно временное уединение.
Астролог Анна Лебеденко в беседе с «Радио 1» дала особые рекомендации для знаков зодиака в период с 8 по 14 июля.

У Овна хороший период для крупных проектов. Ему надо сотрудничать и пользоваться поддержкой.

Тельцу повезёт в любви. Он уверенно будет выражать свои чувства, и ему ответят взаимностью и пониманием.

Близнецам надо быть приветливыми и тактичными. В любви они почувствуют, что хотят стать свободнее и независимее.

Раку нужно проявить надёжность и пунктуальность. Их ожидает подъём и успех.

Лев будет стремиться доверительному общению. Ему хорошо встретится с любимыми людьми и близкими друзьями.

У Девы её мысли будут определять её жизненные обстоятельства, так как эмоции и поступки следуют мыслительной схеме. Они сильно притягивают добро.

Весам важно стремиться к ощутимому результату и сконцентрировать свои силы на финансовом вопросе.

Скорпиону не следует давать невыполнимых обещаний. В течение недели ему надо интеллектуально расти и изучать новую информацию.

Стрельцу нужно ориентироваться на свои ценности и свои желания. Он должен поддерживать у себя оптимистический настрой.

Козерогу надо полагаться на честность, практичность и осмотрительность. Ему надо себя беречь и не тратить энергию впустую.

Водолею желательно сделать акцент на пользу и практичность. Ему поможет его организаторский талант, умение концентрироваться и дисциплина.

Рыбы достигнут цель упорным трудом. Их осторожность и терпеливость не дадут им пойти на необоснованный риск.

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Reuters: Boeing признал вину в мошенничестве по делу о крушении двух самолётов
08 июля 2024, 11:37

Фото: istockphoto/sanfel

Руководство корпорации Boeing согласилось признать вину в преступном мошенничестве по делу о крушении двух самолётов 737 Max, произведённых компанией, которые произошли в 2018-2019 годах.
Об этом сообщило информационное агентство Reuters со ссылкой на информацию, полученную от чиновника министерства юстиции США. По данным источника, по условиям сделки со следствием, которую ещё предстоит одобрить федеральному судье, корпорация заплатит штраф в размере 243,6 миллиона долларов. Кроме того, Boeing возьмёт на себя обязательства вложить не менее 455 миллионов долларов в совершенствование безопасности своих программ и приведение их в соответствие необходимым нормам.

В 2018 году самолёт Boeing 737 Max разбился в Эфиопии. В 2019 году авиалайнер этой же марки потерпел крушение в Индонезии. В двух авиакатастрофах погибли около тысячи человек. В агентстве полагают, что признание вины поставит под сомнение возможность компании получать выгодные правительственные контракты.

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#крушение
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В трёх округах Подмосковья установили более 150 мусорных баков
08 июля 2024, 11:17

Фото: пресс-служба Минчистоты МО

Свыше 150 дополнительных баков для мусора установил на контейнерных площадках городских округов Подольск, Серпухов и Чехов региональный оператор чеховского кластера по обращению с отходами, сообщает пресс-служба министерства по содержанию территорий и государственному жилищному надзору Московской области.
«Сейчас много мусорных навалов образуется в основном из-за проездного расположения контейнерных площадок, а также из-за того, что многие СНТ до сих пор не заключили договоры на вывоз отходов с региональными операторами. (…) Для улучшения ситуации с отходами в регионе мы прибегаем к увеличению числа тары», — отметил первый замминистра по содержанию территорий и государственному жилищному надзору региона Николай Скворцов.
В министерстве уточнили, что на контейнерных площадках округа Чехов дополнительно установили 124 бака, в Серпухове — 32 бака, а на территории округа Подольск — 11. Большинство новых баков поставили на проездных площадках в районах индивидуальной застройки и в сёлах.

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#мусорный оператор
#контейнеры
#минчистоты
#чехов
#серпухов
#подольск
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В Лыткарине до конца года отремонтируют семь домов
08 июля 2024, 10:53

Фото: Владимир Думчев

Капитальный ремонт семи многоквартирных домов проведут в городе Лыткарино, работы завершат до конца текущего года, передаёт корреспондент Анастасия Харченко.
«В первую очередь в программу включаются дома, которые требовали капремонта на дату приватизации первой квартиры, но так его и не дождались, а также дома, набравшие максимальный итоговый балл по результатам обследований», — отметила замначальника управления ЖКХ Лыткарина Ольга Венкова.
В частности, в ходе капремонта в домах №№4, 6 и 9 в квартале 3А, доме №12 на улице Спортивная и домах №№6 и 25 приведут в порядок крыши. А самый большой объём работ запланирован по адресу: улица Коммунистическая, лом №60. Здесь укрепят фасад, заменят балконные плиты, отремонтируют все внутридомовые инженерные системы, крышу и фундамент.

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#капитальный ремонт
#мкд
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