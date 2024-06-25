«Отец был подлым»: сыновья Омарова угрожали и избивали бизнесмена в Дагестане

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Сыновья бывшего главы Сергокалинского района Дагестана Магомеда Омарова избивали бизнесмена Абдуллу Аллаева. Запись с рассказом Аллаева опубликовал Telegram-канал Mash Gor.
Мужчина был владельцем кафе и хотел стать политиком. Он был в курсе махинаций Омарова и писал о них. Сам Омаров решил избавиться от Аллаева.
Со слов Абдуллы, дети Омарова избивали его толпой, пять раз угрожали и даже поджигали заведение. Убитый террорист Осман хотел застрелить предпринимателя. Аллаеву семья Омаровых «перекрыла воздух». Мужчину не берут на работу в течение десяти лет даже сторожем, а супругу уволили из садика.
Ранее сообщалось, что глава Дагестана Сергей Меликов распорядился провести ревизию личных дел лиц, занимающих руководящие посты в республике.
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Со слов Абдуллы, дети Омарова избивали его толпой, пять раз угрожали и даже поджигали заведение. Убитый террорист Осман хотел застрелить предпринимателя. Аллаеву семья Омаровых «перекрыла воздух». Мужчину не берут на работу в течение десяти лет даже сторожем, а супругу уволили из садика.
«Отец всегда был подлым человеком… От яблони яблоки далеко не падают», – сказал Аллаев.
Ранее сообщалось, что глава Дагестана Сергей Меликов распорядился провести ревизию личных дел лиц, занимающих руководящие посты в республике.
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Никита Кротов