Часть вопросов с РФ может быть урегулирована в формате диалога, и такой документ может быть подготовлен довольно быстро, сказал президент Украины Владимир Зеленский в интервью Philadelphia Inquirer.
«Безусловно, война не закончится так, чтобы мы завтра все были счастливы, так оно быстро не делается. Однако может быть быстро подготовлен документ, в котором часть вопросов решается уже не пулями, а решается тем или иным форматом диалога», — сообщил он на видеозаписи интервью, размещенной на его странице в YouТube.
Член Совета военно-гражданской администрации Запорожской области Владимир Рогов в беседе с «Радио 1» сказал, что все заявления и действия президента Украины Зеленского противоречат его же правилам и законам.
«Заявление Зеленского о готовящемся плане урегулирования конфликта — это не что иное, как попытка ухватиться за воздух тонущего политического негодяя, который прекрасно понимает, что его политический конец все ближе. То есть он запретил переговоры с Россией, а сам о них говорит», — сообщил эксперт.
Также Рогов отметил, что Зеленский делает вид, что у него все замечательно, активно пропагандируя это через СМИ и другие источники.
«Вся его информационная обслуга заявила о необходимости переговоров, о том, что режим Зеленского уже победил, так как Киев по-прежнему столица, и большая часть левого берега под его контролем на постукраинском пространстве, что он якобы не допустил разрушения Украины, что есть шанс попасть в НАТО, ЕС и так далее. Эти все заявление звучат странно. Они попадают под действия тех правил, которые сам Зеленский установил, и он должен после этих слов сесть в тюрьму, но понятно, что сам себя он не посадит, и у него, как он сам думает, все замечательно», — объяснил эксперт.
По словам собеседника, «война до последнего украинца», усилившаяся мобилизация — это подтверждение того, что выигрывает тот, у кого остается столица, большинство территорий и хоть какой-то кусочек выхода к морю.
Рогов рассказал, что задача Украины начать мирные переговоры с Россией связана с американскими выборами.
«Зеленский кидает максимум сил, чтобы в августе-сентябре устроить контратаки. Потому что именно к американским выборам перед ним стоит задача начать мирные переговоры для того, чтобы Байден смог предъявить избирателям, что все чудесно, что они добиваются мира, что процесс идет. Именно перед этим необходимо будет зафиксировать максимум контроля над территориями, даже если там ради нескольких километров нужно положить тысячи граждан Украины, он, не задумавшись, это сделает», — сказал эксперт.
Он добавил, что концепция Зеленского ясна: делать максимальный рывок любыми силами, не считаясь с потерями, и к началу переговоров, которые должны начаться к выборам США, зафиксировать больший контроль над постукраинским пространством.
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Анастасия Бондарева