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Синюю птицу Twitter весом в 254 кг продали на аукционе за 35 тысяч долларов

Фото: iStock/Stockfoo

Фото: iStock/Stockfoo

Синяя птица соцсети Twitter, которая находилась на здании штаб-квартиры компании, продали на аукционе почти за 35 тысяч долларов. Об этом сообщает Associated Press.
«Знак весом 560 фунтов (254 килограмма) и размерами 12 на 9 футов (3,7 на 2,7 метра) был продан за 34 375 долларов США», — говорится в сообщении издания.

В рублевом эквиваленте заплаченная сумма равняется почти трем миллионам рублей. Имя нового владельца птицы не разглашается.

Напомним, что американский миллиардер Илон Маск стал новым владельцем соцсети в октябре 2022 года. По итогу она была переименована в X. При заступлении на должность главы компании Маск сократил порядка 3,7 тысяч рабочих мест.

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«Нонсенс, глупость и идиотизм»: эксперт прокомментировал нехватку ягод для настоек
Эксперт Дробиз: нехватка ягод для настоек возникла из-за бесхозяйственности
22 марта 2025, 00:17

Фото: iStock/Vicky Gosselin

Нехватка ягод для алкогольных настоек, о которой появлялись сообщения в СМИ, — это самая глупая ситуация для России с ее бескрайними просторами. Об этом заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, если такая действительно сложилась в отрасли, то привели к этому бесхозяйственность, неорганизованность и глупость.
«Как может в России не хватать ягод? Это нонсенс! Это произошло от неорганизованности, бесхозяйственности, глупости и идиотизма. Давайте импортозамещать своими ягодами! Может, это решение и станет толчком для того, чтобы начать в России организовывать сборы», — возмутился эксперт.
Дробиз предложил организовывать по всей стране сборы ягод, на которые, по его словам, легко можно будет найти желающих.

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#нарколог
#ягоды
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В России предложили гасить 20% ипотеки за каждого ребенка
Омбудсмен РТ Волнец предложила гасить 20% ипотеки за каждого ребенка
22 марта 2025, 00:15

Фото: iStock/evgenyatamanenko

Детский омбудсмен РТ Ирина Волынец предложила гасить 20% ипотеки за каждого рожденного в семье ребенка. В беседе с «Татар-информом» она подчеркнула, что жилищный вопрос — основное, из-за чего пары боятся заводить детей.
«Нужно менять парадигму нашего сознания — и общественного, и личного – в пользу детей. Но опять-таки подчеркнем, что нельзя никого заставить рожать. Это должно быть искреннее желание самих людей. Для этого нужна поддержка семей с детьми и правильное позиционирование таких семей в медиапространстве», — поделилась Уполномоченный по правам ребенка в Татарстане.
Волынец добавила, что есть два ключевых направления в помощи молодым семьям — это материальная поддержка и решение жилищного вопроса. Инициативу о погашении 20% ипотеки за каждого ребенка, которую она уже предложила на федеральном уровне, она назвала «самой лучшей пропагандой рождения детей».

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#поддержка
#детский омбудсмен
#уполномоченный
#ипотека
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Риелтор оценил инициативу о запрете на покупку квартиры за наличные
Риелтор Апрелев: инициатива о запрете покупки жилья за наличные явно запоздала
22 марта 2025, 00:04

Фото: istockphoto/Natee Meepian

Инициатива о введении запрета на покупку недвижимости за наличные явно запоздала, более 90% сделок уже проводят с помощью наличного расчета. Об этом заявил вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев. По его словам, данная мера также не поможет в борьбе с мошенниками.
«Такие преступники ведут жертв по телефону в психологическом вакууме, запрещают им общаться с родственниками, создают давление. Для них количество дней, на которые заморожены средства, имеет значение, но не критично влияет на конечный результат. Поэтому такие ограничения не решат проблему», — поделился эксперт в беседе с Общественной Службой Новостей.
Тем временем около 40% опрошенных россиян назвали вложения в недвижимость перспективной инвестицией, учитывая снижение ставок по банковским депозитам. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на исследование сервисов «Выберу.ру» и Nibble Invest. В жилье, как отмечается, инвестировал каждый десятый респондент.
«В начале марта порядка 85% респондентов пользовались банковскими вкладами и накопительными счетами для сбережений. При этом более 40% отметили, что приобретали ценные бумаги (акции, облигации) на фоне позитивных новостей о росте фондового рынка. Накопления в валюте хранили 36% россиян, в 65% случаев отдавая предпочтение юаню», — говорится в материале.
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#акции
#накопления
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Юрист раскрыл, возможно ли получать пенсию 100 тысяч рублей
Юрист Русяев: для пенсии 100 тысяч рублей нужно не менее 638,3 коэффициента
21 марта 2025, 23:56

Фото: istockphoto/Inside Creative House

Для получения пенсии размером 100 тысяч рублей нужно заработать не менее 638,3 единиц пенсионного коэффициента, которого можно достичь за 64 года страхового стажа с доходом не менее 230 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.
«Единственно законодательно предусмотренным способом получить страховую пенсию в размере порядка 100 тыс. рублей ежемесячно в рамках действующей пенсионной системы Российской Федерации является формирование максимального количества ИПК — порядка 639 и более, что при текущих нормативных параметрах требует 64 лет официальной занятости с доходом не ниже установленного годового порога», — пояснил юрист в беседе с RT.
В свою очередь экономист Елена Ведута заявила, что достичь такой пенсии невозможно. В разговоре с Общественной Службой Новостей эксперт подчеркнула, что сколько не говори слово «халва», слаще она не станет.
«Единственный вариант — если буханка хлеба будет стоить 10 000 рублей. Но в реальности процесс идет в негативном направлении, и пока ничего не изменится», — считает Ведута.
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#деньги
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В Кузбассе за месяц появилось больше 2000 вакансий с зарплатой 200 тысяч рублей
21 марта 2025, 23:39

Фото: istockphoto/nirat

В Кузбассе за неполный месяц появилось больше 2000 вакансий с предлагаемой зарплатой более 200 тысяч рублей. К соответствующим выводам пришло исследование hh.ru. Чаще всего, как отмечается, такой доход обещают водителям, курьерам, машинистам и менеджерам.
«Заработок от 200 тысяч рублей, в основном, обещают своим сотрудникам компании нескольких отраслей: «Добывающая» (5%), «Строительство, недвижимость, эксплуатация, проектирование» (4%), «Перевозки, логистика, склад, ВЭД», «Промышленное оборудование, техника, станки и комплектующие» (по 2%) и «Розничная торговля» (1%)», — пишет «Сiбдепо», ознакомившееся с результатами исследования.
Тем временем стало известно, какие вакансии наиболее популярны в Москве. Как сообщает АГН «Москва», среди мужчин самыми востребованными являются позиции менеджера по продажам, водителя грузового авто и руководители проектов в сфере IT.
«Среди женщин вакансия менеджера по продажам также занимает лидирующую позицию с предложением в размере 170 тыс. руб. в месяц. За ней следует бухгалтер с медианной зарплатой 110 тыс. руб. в месяц и менеджер по работе с клиентами с заработком 140 тыс. руб. в месяц», — отмечает агентство.
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