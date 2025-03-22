Синюю птицу Twitter весом в 254 кг продали на аукционе за 35 тысяч долларов

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Синяя птица соцсети Twitter, которая находилась на здании штаб-квартиры компании, продали на аукционе почти за 35 тысяч долларов. Об этом сообщает Associated Press.
«Знак весом 560 фунтов (254 килограмма) и размерами 12 на 9 футов (3,7 на 2,7 метра) был продан за 34 375 долларов США», — говорится в сообщении издания.
В рублевом эквиваленте заплаченная сумма равняется почти трем миллионам рублей. Имя нового владельца птицы не разглашается.
Напомним, что американский миллиардер Илон Маск стал новым владельцем соцсети в октябре 2022 года. По итогу она была переименована в X. При заступлении на должность главы компании Маск сократил порядка 3,7 тысяч рабочих мест.
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