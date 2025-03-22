Синюю птицу Twitter весом в 254 кг продали на аукционе за 35 тысяч долларов

Для получения пенсии размером 100 тысяч рублей нужно заработать не менее 638,3 единиц пенсионного коэффициента, которого можно достичь за 64 года страхового стажа с доходом не менее 230 тысяч рублей в месяц. Об этом заявил управляющий партнер компании «Русяев и партнеры», юрист Илья Русяев.