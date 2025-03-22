«Нонсенс, глупость и идиотизм»: эксперт прокомментировал нехватку ягод для настоек

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Нехватка ягод для алкогольных настоек, о которой появлялись сообщения в СМИ, — это самая глупая ситуация для России с ее бескрайними просторами. Об этом заявил директор Центра исследований федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с «Татар-информом».
По его мнению, если такая действительно сложилась в отрасли, то привели к этому бесхозяйственность, неорганизованность и глупость.
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«Как может в России не хватать ягод? Это нонсенс! Это произошло от неорганизованности, бесхозяйственности, глупости и идиотизма. Давайте импортозамещать своими ягодами! Может, это решение и станет толчком для того, чтобы начать в России организовывать сборы», — возмутился эксперт.Дробиз предложил организовывать по всей стране сборы ягод, на которые, по его словам, легко можно будет найти желающих.
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Данил Пономарев