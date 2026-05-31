Сирень отцвела на две недели раньше обычного из-за аномальной жары в Москве
Жители Москвы рискуют остаться без традиционных фотографий на фоне цветущей сирени. Из-за аномально теплой погоды растение отцвело примерно на две недели раньше обычного, сообщает Telegram-канал SHOT.
По словам доктора биологических наук, профессора МГУ и РАН Алексея Боброва, экстремально высокие температуры в середине мая значительно ускорили развитие растений. Обычно сирень цветет около месяца — с первой половины мая до начала июня, однако в этом году период цветения сократился примерно до двух недель.
Одной из причин специалисты называют аномальную жару, установившуюся в столице. Так, 20 мая в Москве был побит почти 130-летний температурный рекорд — воздух прогрелся до плюс 30 градусов.
Высокие температуры сказались и на других растениях. Как рассказал старший методист отдела «Ботанический сад» Центра экологического образования «Воробьевы горы» Петр Лодыгин, быстрее обычного расцвели и увяли пионы и орхидеи-башмачки в ботаническом саду Московского дворца пионеров.
В то же время некоторые виды растений, период цветения которых пришелся на более прохладную погоду, чувствовали себя лучше. Например, черемуха цвела более двух недель вместо привычных десяти дней.
Специалисты отмечают, что подобные погодные аномалии все чаще влияют на сезонные циклы растений, ускоряя или, наоборот, продлевая отдельные этапы их развития.
