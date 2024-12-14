Сирийцы впервые попали на личный курорт Асада в Латакии

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Сирийцы впервые попали на частный прибрежный курорт семьи Башара Асада в Бурдж-Исламе на севере провинции Латакия, информирует Reuters.
Данный комплекс был построен около 50 лет назад. Он включает в себя виллу с видом на Средиземное море, частный пляж, несколько садов и пешеходную дорожку. Согласно информации источника, курорт серьезно разрушили и разграбили.
По словам местных жителей, они довольны тем, что могут посетить курорт впервые со времен начала правления семьи Асад. Велосипедист Бассель Суфи отметил, что весь комплекс должен принадлежать народу, а не «еще одному президенту».
Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.
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По словам местных жителей, они довольны тем, что могут посетить курорт впервые со времен начала правления семьи Асад. Велосипедист Бассель Суфи отметил, что весь комплекс должен принадлежать народу, а не «еще одному президенту».
Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.
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Екатерина Коршунова