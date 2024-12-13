Раскрыты детали побега Асада из Сирии

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)
Президент Сирии Башар Асад держал в секрете свои планы покинуть страну и перед побегом якобы заверил офицеров, что Россия окажет помощь. Об этом сообщает агентство Reuters.
Согласно информации источника, на встрече присутствовали порядка 30 руководителей армии и служб безопасности в оборонном ведомстве страны. Асад заверил военных, что российская военная поддержка уже на подходе, а также призвал сухопутные войска удерживать позиции.
Уточняется, что бывший президент Сирии так долго и тщательно скрывал план побега, что даже не сообщил об этом своему младшему брату Махеру Асада — командующему элитной 4-й бронетанковой дивизией.
Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.
Читайте также:
«РФ не предает друзей»: постпред России в Вене отреагировал на прибытие Асада в Москву
Песков: Россия завершила миссию по борьбе с терроризмом в Сирии в 2015 году
Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии
Уточняется, что бывший президент Сирии так долго и тщательно скрывал план побега, что даже не сообщил об этом своему младшему брату Махеру Асада — командующему элитной 4-й бронетанковой дивизией.
Напомним, в ночь на 8 декабря вооруженные группировки сирийской оппозиции, активизировавшиеся в конце ноября, взяли под свой контроль столицу республики — город Дамаск. В этот же день ушедший со своего поста президент Сирии Башар Асад прибыл в Россию со своей семьей.
Читайте также:
«РФ не предает друзей»: постпред России в Вене отреагировал на прибытие Асада в Москву
Песков: Россия завершила миссию по борьбе с терроризмом в Сирии в 2015 году
Мухаммед аль-Башир объявил о своем назначении главой временного правительства Сирии
Екатерина Коршунова