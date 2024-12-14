Стало известно о секретной жизни семьи Асада в «тихой роскоши»

Башар Асад (Фото: kremlin.ru)
Будучи президентом Сирии Башар Асад долгое время скрывал свой роскошный образ жизни от общественности, сообщает The Washington Post. Он и его семья стремились не выделяться среди местных жителей, носили скромную одежду и ездили на обычных автомобилях. Но опубликованные видеоматериалы раскрыли другую сторону их жизни.
Согласно статье, озаглавленной «Асад жил в тихой роскоши, пока сирийцы голодали», из дома бывшего президента выносились дорогие вещи, включая сумки Louis Vuitton, одежду брендов Dior, Hermes и Cartier, а также предметы дизайнерского интерьера.
В гаражах резиденции нашли множество роскошных автомобилей, что также контрастирует с образом «скромной жизни», которую демонстрировала семья Асада.
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«Асад и его ближайшие родственники жили в некотором смысле обычной жизнью на глазах у людей», — рассказал многолетний сосед семьи Асада Аммар Махайни.
В гаражах резиденции нашли множество роскошных автомобилей, что также контрастирует с образом «скромной жизни», которую демонстрировала семья Асада.
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Мария Моисеева