В Сирии обнаружили крупную лабораторию по синтезу «наркотика джихада»

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В сирийском городе Дума была найдена крупная нарколаборатория. Об этом информирует Reuters.
По словам повстанцев, в лаборатории они нашли тысячи таблеток, на многих из которых был логотип в виде двойного полумесяца или слово Lexus. Согласно информации источника, соответствующие знаки обозначают наркотик каптагон. Также его называют «кокаином для бедных» или «наркотиком джихада».
Уточняется, что наркотики были расфасованы в предметах мебели, среди фруктов и иных предметов. Данная нарколаборатория — не единственная, которая была обнаружена после падения режима Башара Асада, отмечает агентство.
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