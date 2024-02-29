Сырский приехал на Авдеевское направление и назвал обстановку для ВСУ сложной

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Главком ВСУ Александр Сырский приехал на Авдеевское направление. Он заявил, что ситуация на фронте для ВСУ сложная и обвинил в этом некоторых командиров. Об этом пишет украинское издание «Страна».
«Особенно напряженная ситуация сложилась на Авдеевском и Запорожском направлениях, где российские штурмовые подразделения пытаются прорвать оборону наших войск и захватить населенные пункты Тоненькое, Орловка, Семеновка, Бердычи, Красногоровка», — заявил Сырский.
При этом по данным украинских и российских военных пабликов, что Тоненькое и Орловка уже находятся под контролем российской стороны.
Также главком ВСУ добавил, что на Авдеевском направлении некоторые украинские командиры совершили определенные просчеты в определении обстановки и оценке противника, что негативно повлияло на качество обороны на нескольких направлениях.
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Элина Позднякова