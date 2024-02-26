Сырский признал тяжелую обстановку для ВСУ на многих направлениях

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский вынужден признать тяжелую обстановку для ВСУ на многих направлениях после потери Авдеевки и Крынок.
Он пояснил, что совместно с министром обороны Украины Рустемом Умеровым посетили командные пункты ВСУ в зоне ведения боевых действий.
17 февраля министр обороны России Сергей Шойгу доложил президенту Владимиру Путину о полном захвате города Авдеевка в Донецкой народной республике (ДНР) группировкой «Центр» под командованием генерал-полковника Андрея Мордвичева. 20 февраля также стало известно, что село Крынки в Херсонской области полностью зачищено от Вооружённых сил Украины.
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«Заслушали командующих группировок войск относительно ситуации на участках их ответственности. ВС РФ регулярно штурмуют позиции наших войск. На многих направлениях обстановка сложная и требует постоянного контроля», - написал Сырский в своем Telegram-канале.
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Элина Позднякова