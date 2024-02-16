Украинская бронетехника уходит из Авдеевки

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Украинская бронетехника со следами ударов уходит из Авдеевки, кадры происходящего публикует издание «Страна.ua».
«Украинская бронетехника со следами ударов выходит из Авдеевки», — подписали в украинском издании видеоролик, на котором запечатлены горящие танки Т-72.
Однако, когда именно это видео было снято, не уточняется.
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