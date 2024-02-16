Россия потратила на спецоперацию 221 млрд долларов, утверждают в Пентагоне

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Россия якобы потратила 211 миллиардов долларов на проведение спецоперации на Украине. Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона, выступая на брифинге для журналистов.
Эксперт подчеркнула, что названная сумма якобы была потрачена Россией на оснащение российской армии, её развёртывание и поддержание операций на Украине.
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Анастасия Чинкова