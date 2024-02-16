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Россия потратила на спецоперацию 221 млрд долларов, утверждают в Пентагоне

16 февраля 2024, 18:58
Фото: iStock/icholakov

Фото: iStock/icholakov

Россия якобы потратила 211 миллиардов долларов на проведение спецоперации на Украине. Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона, выступая на брифинге для журналистов.

Также она отметила, что Россия недополучит 1,3 триллиона долларов по результатам украинского конфликта. Представительница Пентагона подчеркнула, что говорит о недополученной экономической выгоде, рассчитанной до 2026 года.

Эксперт подчеркнула, что названная сумма якобы была потрачена Россией на оснащение российской армии, её развёртывание и поддержание операций на Украине.

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#россия
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Пушилин: четыре мирных жителя ранены в результате обстрелов ДНР
16 февраля 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Четыре мирных жителя пострадали в результате украинских обстрелов нескольких городов в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Четыре мирных жителя региона сегодня получили ранения различной степени тяжести. В Кировском районе столицы Республики ранена женщина 1985 года рождения. В Горловке пострадал пожилой мужчина 1929 года рождения. В Ясиноватой ранены женщины 1989 и 1967 года рождения», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под огонь украинских боевиков попали Донецк, Горловка и Ясиноватая. В результате атаки повреждены десять жилых домов, а также один объект гражданской инфраструктуры в Донецке.

По словам Пушилина, ВСУ выпустили по территории ДНР 41 боеприпас, использовалась артиллерия, в том числе и кассетная.

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В Пентагоне заявили, что Авдеевка является предвестником новых поражений ВСУ
16 февраля 2024, 18:36

Фото: iStock/icholakov

В США фиксируют, что у ВСУ имеется дефицит боеприпасов и других критических ресурсов, а Авдеевка может стать предвестником новых потерь для Украины в отсутствии американской помощи. Такое заявление сделала высокопоставленная представительница Пентагона.
«Мы видим, что у украинцев заканчиваются критические запасы, особенно боеприпасы. Мы видим в этом предвестье того, что случится, если мы не получим дополнительного финансирования. Будем много других точек на линии фронта, где у войск будут заканчиваться запасы», - сказала представительница Пентагона.

По ее словам, ставки очень высоки. Союзники США также знают, что без дополнительной помощи Украина не сможет выстоять в конфликте.

Ранее канцлер Олаф Шольц заявил, что Германия готовит очередной пакет военной помощи для Украины, его стоимость оценивается в 1,1 миллиарда евро.

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#сша
#украина
#боеприпасы
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Красноярский депутат собрался на СВО после нелестных высказываний о контрактниках
Красноярский депутат Дюков отправится на СВО после высказываний о контрактниках
16 февраля 2024, 18:14

Фото: iStock/scaliger

Депутат Красноярского городского совета Вячеслав Дюков, который ранее нелестно отозвался о военнослужащих по контракту в зоне спецоперации, решил добровольно отправиться на СВО.
Ранее Дюков во время заседания комиссии по местному самоуправлению заявил, что контракт с Минобороны РФ заключают «в основном алкоголики, бомжи, бичи, зэки и так далее». Позже он извинился за свои слова.

После этого депутат опубликовал в своем аккаунте «ВКонтакте» заявление на имя председателя горсовета, где просит освободить его от полномочий в связи с убытием в зоне спецоперации.

«В связи с моим убытием в зону проведения специальной военной операции на неопределенный срок прошу освободить меня от полномочий председателя постоянной комиссии по градостроительству и дорожно-транспортной инфраструктуре Красноярского городского Совета депутатов», - говорится в заявлении.

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Бывший главком НАТО Ставридис заявил, что Киев падёт без помощи США
16 февраля 2024, 17:46

Фото: iStock/Michele Ursi

Украине проиграет, если Соединённые Штаты не возобновят помощь ВСУ, с таким заявлением выступил ывший главнокомандующий силами НАТО в Европе Джеймс Ставридис в своей статье для Bloomberg.
«Сейчас наступил опасный момент. Если Америка бросит его (президента Украины Владимира Зеленского), его страна обречена», — прокомментировал ситуацию Ставридис.

Бывший главнокомандующий Североатлантического альянса также высказался о мобилизации на Украине. По его мнению, проведение мобилизационных мероприятий необходимо для дальнейшего функционирования армии. Он также указал на то, что президент Зеленский колеблется и не хочет принимать это решение, однако, сделать ему это всё же скоро придётся.

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#всу
#сво
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В США похвалили российские танки Т-80БВМ
MWM: российские танки Т-80БВМ значительно превосходят американские Abrams
16 февраля 2024, 17:26

Фото: РИА Новости/Станислав Красильников

Российские танки Т-80БВМ превосходят американские Abrams сразу по нескольким показателям. Об этом пишет журнал Military Watch Magazine.
«Будучи гораздо меньшим танком, чем Abrams, Т-80 имеет гораздо лучшее соотношение мощности и веса, но при этом располагает пушкой более крупного калибра», — говорится в статье.

Также уточняется, что российский Т-80БВМ оборудован мощным газотурбинным двигателем, что позволяет танку успешно передвигаться в экстремальных климатических условиях.

При этом автор статьи добавил, что Россия за два года спецоперации смогла модернизировать большое число своей военной техники.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский в ходе пресс-конференции в Берлине признался, что преимущество России в артиллерии и другом вооружении стало критическим.

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#россия
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#вс рф
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Зеленский прокомментировал ситуацию, складывающуюся в Авдеевке
16 февраля 2024, 17:15

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что бойцы ВСУ героически защищают стратегические вещи, логистические пути, которые могут привести ВС РФ к продвижению.
По его словам, украинское руководство четко осознает, что именно происходит в Авдеевке и находится в постоянном контакте с командованием ВСУ.
«Я не буду говорить, какие они новые подходы применяют. Их задача делать все, чтобы защитить наших людей. Это главный сигнал от меня. Наши военные - это самое главное, что у нас есть, и это самое главное наше оружие», - заявил Зеленский.

Тем временем бойцы 114-й бригады 1-го армейского корпуса ВС РФ водрузили Знамя Победы на стелу «Авдеевка». А командующий оперативно-стратегической группировкой войск «Таврия» ВСУ Александр Тарнавский заявил, что ВСУ покидают свои позиции в районе «Зенит» и уходят на юго-восточную окраину Авдеевки.
#военные
#оружие
#всу
#вс рф
#зеленский
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В офисе Зеленского заявили об оперативном значении Авдеевки
Подоляк: Авдеевка имеет оперативное значение, а не только символическое
16 февраля 2024, 17:07

Фото: iStock/alzay

Советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк заявил, что Авдеевка имеет не только символическое значение, но и оперативную важность. Об этом он сообщил в интервью британской газете Guardian.
Ранее Washington Post сообщала, что украинские военные приступили к частичному отходу в районе Авдеевки. Они убеждены, что город в скором времени будет сдан. Представитель Белого дома Джон Кирби заявлял, что ситуация в районе Авдеевки приобрела критический характер.

Подоляк объяснил, почему Украине важно удержать Авдеевку. По его словам, если населённый пункт перейдёт под управление российских военных, то они построят там логистические коридоры для обеспечения поставками большой части фронта. Кроме того, Киеву нужна Авдеевка для осуществления контроля за районом, окружающим Донецк.

Советник главы офиса Зеленского подчеркнул, что речь идёт не о символизме, а об оперативной важности этой территории.

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#владимир зеленский
#украина
#сво
#город
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В США раскрыли, кому на самом деле подчиняется Сырский
Макгрегор: Главнокомандующий ВСУ Сырский подчиняется MI6, а не Зеленскому
16 февраля 2024, 16:38

Фото: iStock/Prostock-Studio

Главнокомандующий украинской армией Александр Сырский подчиняется не президенту Владимиру Зеленскому, а британской разведслужбе MI6, об этом заявил бывший советник Пентагона Дуглас Макгрегор в интервью для YouTube-канала Judging Freedom.
«Сырский на самом деле инструмент MI6, в меньшей степени он сотрудничает с ЦРУ. (Владимир) Зеленский теряет людей, которые лояльны к нему», — прокомментировал нынешнюю ситуацию в украинских властях Макгрегор.

Американский эксперт заявил, что президент Зеленский отдаёт просто чудовищный приказы, которые влекут за собой смерти множества людей, включая солдат Вооружённых сил Украины. Именно поэтому сотрудничать с ним уже не хотят даже приближенные.

Напомним, споры с бывшим главкомом ВСУ Валерием Залужным происходили у Зеленского также насчёт управления армией.

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#всу
#сво
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На всей территории Украины объявили воздушную тервогу, в Кропивницком взрывы
16 февраля 2024, 16:20

Фото: iStock/Photoboyko

На всей территории Украины объявили воздушную тревогу, об этом свидетельствует информация, отражённая на онлайн-картах украинского Министерства цифровой трансформации.
Сперва сирены воздушной тревоги заревели в Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Днепропетровской областях. Воздушная тревога также прозвучала в Запорожской и Херсонской областях, на подконтрольных Киеву территориях.

Позже издание «РБК-Украина» сообщило, что в городе Кропивницкий (новое название Кировограда) Кировоградской области Украины прогремели взрывы. Воздушная тревога в этом регионе начала звучать в 15:56 по московскому времени.

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#украина
#воздушная тревога
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