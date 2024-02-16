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Российские военные водрузили флаги в центре Авдеевки

16 февраля 2024, 21:41
Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Фото: iStock/Aleksandr Golubev

Российские военные водрузили флаги в центре Авдеевки, об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Как уточнили в СМИ, российскую символику повесили у воинского мемориала на месте братской могилы советских воинов Южного фронта, погибших в боях за Авдеевку в 1943 году.

Также уточняется, что этот мемориал расположен напротив железнодорожной станции Авдеевки. Из этого следует, что российская армия подошла совсем близко к укрепрайону ВСУ «Химик».


Ранее стало известно, что Вооружённые силы России приступили к финальной операции по взятую украинской армии в котёл в Авдеевке.

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#вс рф
#всу
#сво
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Меры социальной поддержки в Московской области получают 17 тысяч участников СВО
16 февраля 2024, 21:34

Фото: ГАУ АИС «Подмосковье» / Мария Андрюхина

Около 17 тысяч участников спецоперации получают меры социальной поддержки в Подмосковье. Такую статистику привёл замминистра социального развития Московской области Евгений Ермилов, выступая на межрегиональной конференции «Медико-социальная реабилитация участников СВО и ветеранов боевых» в подмосковном госпитале «Ясенки».
«В регионе реализуются комплексные меры поддержки для семей участников СВО – льготы в детских садах, школах, социальное обслуживание. Сегодня 17 тысяч семей получают такие меры. Два года назад мы ввели такую форму работы с инвалидами, как персональные помощники. Теперь мы подстроили эту работу и под участников военной операции. В качестве подобного помощника может быть трудоустроен родственник участника СВО», – отметил замминистра.
Ермилов добавил, что в прошлом году родителям и жёнам погибших участников спецоперации дали возможность раз в год проходить оздоровление в Подмосковных центрах.
«В «Ясенках» большое количество направлений реабилитации: лечебная физкультура, работа на тренажёрах, процедуры и массаж. К концу года будет построен большой бассейн. Помню, приезжали пациенты из Донецкой Народной Республики, у кого-то не было даже российского паспорта, не у всех была оформлена инвалидность. Мы оформили необходимые документы. Проводим работу по обучению компьютерной грамотности, есть запросы на обучение управлению автомобилем», – перечислил Ермилов.
Он также рассказал, как от одного из участника СВО поступил запрос о предоставлении парковочного места у детского сада. Мужчине установлен протез, он отвозит на автомобиле ребёнка в детский сад, там сложно припарковаться. Парковочное место в итоге организовали. Запросы отрабатываются в отношении каждого участника спецоперации, заключил Ермилов.

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#здравоохранение
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В Британии раскрыли, почему Зеленский решил сбежать из Украины
Меркурис: Зеленский сбежал из Киева из-за разгрома ВСУ на фронте
16 февраля 2024, 21:21

Украинский президент Владимир Зеленский сбежал из страны, осознав, что ВСУ уже разгромлены, с таким заявлением выступил британский эксперт Александр Меркурис в интервью для YouTube-канала Duran.
«Задачей Зеленского как верховного главнокомандующего и президента было оставаться в Киеве и взять на себя ответственность на фоне катастрофы, происходящей на фронте. Вместо этого он делает то, что делал всегда, когда ситуация становилась сложной. Он просто сбегает», — объяснил ситуацию Меркурис.

16 февраля Владимир Зеленский прибыл в Мюнхен для участия в конференции по безопасности.

В это время, Вооружённые силы Украины терпят полный крах на Купянском направлении и готовятся к отступлению из Авдеевки. Сегодня украинский командир Александр Тарнавский сообщил, что бойцы ВСУ оставили свои позиции в районе «Зенит».

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#владимир зеленский
#всу
#сво
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Berliner Zeitung: Европе придётся удвоить военную помощь ВСУ без поддержки США
16 февраля 2024, 20:45

Фото: iStock/Mariia Kokorina

Европейским союзникам Киева придётся в два раза удвоить военную помощь ВСУ без поддержки США, об этом пишет Berliner Zeitung.
«Европе придётся удвоить свою нынешнюю военную помощь, если Соединённые Штаты не предоставят дополнительную помощь», — прокомментировал ситуацию руководитель группы Кильского институте мировой экономики по отслеживанию поддержки Украины Кристоф Требеш.

Ранее в американском Конгрессе подготовили новый законопроект, который предполагает помощь Вооружённым силам Украины. Помимо средств на защиту границы Соединённых Штатов, авторы проекта предлагают выделить 66,32 миллиарда долларов на военную помощь Украине, Израилю и Тайваню.

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#европа
#сша
#украина
#всу
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Россия и Украина произвели обмен телами военных
Депутат Госдумы Саралиев: Россия и Украина обменялись телами военных
16 февраля 2024, 20:04

Фото: iStock/Tomas Ragina

Россия и Украина произвели обмен телами бойцов ВС РФ и ВСУ. Об этом сообщил депутат Госдумы Шамсаил Саралиев, чьи слова приводит издание РБК.
Он отметил, что российская сторона отдала Украине останки 61 военного. При этом, по данным издания, Украина уведомила о возвращении 58 тел.

Напомним, что ранее, 8 февраля, обмен военнопленными был осуществлён по результатам договорённости между Москвой и Киевом. Тогда на родину вернулись 100 российских военных. Ещё ранее, 31 января, в Россию вернулись 195 солдат.

Также отмечается, что родственники российских военных, попавших в украинский плен, отправляют огромное количество обращений по данной ситуации.

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#россия
#украина
#военные
#вс рф
#всу
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Богомаз: Над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник
16 февраля 2024, 19:51

Фото: iStock/aapsky

В небе над Брянской областью уничтожили украинский беспилотник, об этом сообщил глава региона Александр Богомаз в своём Telegram-канале.
«Пресечена попытка украинских террористов совершить атаку с помощью БПЛА», — сообщил Богомаз.

По его словам, дрон-разведчик самолётного типа ликвидировали Унечским районом при помощи российский сил противовоздушной обороны.

Богомаз заявил, что в результате атаки никто не пострадал, разрушений также нет. На месте происшествия продолжают свою работу оперативные службы.

Напомним, днём 15 февраля украинские войска нанесли массированный удар по Белгороду. ВСУ выпустили 14 реактивных снарядов по мирному российскому городу. В настоящий момент известно о восьми погибших, ещё десятки человек пострадали.

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#брянская область
#александр богомаз
#всу
#бпла
#пво
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В США назвали одну из главных ошибок ВСУ на полях СВО
BI: ВСУ выводят артиллеристские установки из строя, агрессивно используя их
16 февраля 2024, 19:41

Фото: iStock/NiseriN

Украинские военные слишком агрессивно используют артиллеристские установки, тем самым выводя их из строя, об этом пишет Buisness Insider.
«Агрессивное расходование боеприпасов украинскими военными создало больше проблем, чем просто нехватка снарядов», — прокомментировал ситуацию автор статьи.

Как отметили в BI, Вооружённые силы Украины используют артиллеристские установки гораздо чаще, чем это необходимо. При этом, сейчас у украинской армии нет ни необходимых запчастей на замену, ни ресурсов, чтобы их приобрести. Изношенное оружие просто выходит из строя.

К тому же, отметил журналист, беспочвенная стрельба вызывает и дефицит снарядов, которых у ВСУ итак совсем мало.

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#всу
#сво
#снаряд
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Поэт Артис: «Я уходил на спецоперацию, чтобы выжить»
16 февраля 2024, 19:27

Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов

Поэт и писатель Дмитрий Артис, принявший участие в спецоперации и ставший командиром боевой группы в штурмовом подразделении, поделился, почему решил пойти на фронт.
«Это внутренняя потребность быть там, где нужен больше всего. Где можешь принести пользу. Высокопарно звучит. Но это свойство характера. На уровне инстинкта выживания. Я уходил на спецоперацию, чтобы выжить. Чтобы выжили мои близкие друзья и родные люди. Я сражался за право жить. Ничего необычного», — прокомментировал в беседе с «Петербургским дневником» Артис.

Отмечается, что на фронте, в перерывах между боями, он написал книгу «Дневник добровольца», которую опубликовали в конце прошлого года.

Ранее сообщалось, что в Музее славянской письменности «Слово» на ВДНХ 21 февраля пройдут мероприятия в честь Международного дня родного языка.

«В Международный день родного языка, одна из площадок Музейного города ВДНХ – Музей славянской письменности «Слово» – подготовила тематическую программу, посвященную истории и развитию славянской письменности», – приводит АГН «Москва» сообщение пресс-службы выставки.

А в парке культуры и отдыха «Солнечный берег» Талдомского городского округа 17 февраля пройдёт фестиваль культуры народов Крайнего Севера «Зов холода».

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#мероприятия
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#спецоперация
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Россия потратила на спецоперацию 221 млрд долларов, утверждают в Пентагоне
16 февраля 2024, 18:58

Фото: iStock/icholakov

Россия якобы потратила 211 миллиардов долларов на проведение спецоперации на Украине. Об этом заявила высокопоставленная представительница Пентагона, выступая на брифинге для журналистов.
Также она отметила, что Россия недополучит 1,3 триллиона долларов по результатам украинского конфликта. Представительница Пентагона подчеркнула, что говорит о недополученной экономической выгоде, рассчитанной до 2026 года.

Эксперт подчеркнула, что названная сумма якобы была потрачена Россией на оснащение российской армии, её развёртывание и поддержание операций на Украине.

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#россия
#украина
#сша
#финансирование
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Пушилин: четыре мирных жителя ранены в результате обстрелов ДНР
16 февраля 2024, 18:54

Фото: сайт Кремля

Четыре мирных жителя пострадали в результате украинских обстрелов нескольких городов в ДНР. Об этом сообщил глава республики Денис Пушилин.
«Четыре мирных жителя региона сегодня получили ранения различной степени тяжести. В Кировском районе столицы Республики ранена женщина 1985 года рождения. В Горловке пострадал пожилой мужчина 1929 года рождения. В Ясиноватой ранены женщины 1989 и 1967 года рождения», - написал Пушилин в своем Telegram-канале.

Он уточнил, что под огонь украинских боевиков попали Донецк, Горловка и Ясиноватая. В результате атаки повреждены десять жилых домов, а также один объект гражданской инфраструктуры в Донецке.

По словам Пушилина, ВСУ выпустили по территории ДНР 41 боеприпас, использовалась артиллерия, в том числе и кассетная.

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