Российские военные водрузили флаги в центре Авдеевки

Около 17 тысяч участников спецоперации получают меры социальной поддержки в Подмосковье. Такую статистику привёл замминистра социального развития Московской области Евгений Ермилов, выступая на межрегиональной конференции «Медико-социальная реабилитация участников СВО и ветеранов боевых» в подмосковном госпитале «Ясенки».