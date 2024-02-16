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Российские военные водрузили флаги в центре Авдеевки, об этом сообщает Telegram-канал «Военный Осведомитель».
Как уточнили в СМИ, российскую символику повесили у воинского мемориала на месте братской могилы советских воинов Южного фронта, погибших в боях за Авдеевку в 1943 году.
Также уточняется, что этот мемориал расположен напротив железнодорожной станции Авдеевки. Из этого следует, что российская армия подошла совсем близко к укрепрайону ВСУ «Химик».
Ранее стало известно, что Вооружённые силы России приступили к финальной операции по взятую украинской армии в котёл в Авдеевке.
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Также уточняется, что этот мемориал расположен напротив железнодорожной станции Авдеевки. Из этого следует, что российская армия подошла совсем близко к укрепрайону ВСУ «Химик».
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Евгения Парфентьева