Система ПВО сбила беспилотник над Белгородской областью

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Российская система противовоздушной обороны (ПВО) успешно сбила беспилотный летательный аппарат (БПЛА) над Белгородской областью, сообщил глава региона Вячеслав Гладков в субботу, 3 февраля.
По его словам, инцидент произошел в Новооскольском городском округе, и благодаря действию системы ПВО был сбит БПЛА типа самолета. В сообщении в Telegram-канале подчеркнуто, что в результате происшествия никто не пострадал.
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Артем Кузьмин