Российская ПВО сорвала воздушную атаку на Воронеж

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Губернатор Воронежской области Александр Гусев сообщил в своем Telegram-канале, что украинский беспилотный летательный аппарат (БПЛА) был ликвидирован средствами противовоздушной обороны (ПВО) в регионе. По его утверждению, инцидент не привел к пострадавшим.
Ранее, 1 февраля, Минобороны России сообщило о шести сбитых беспилотниках Вооруженных сил Украины в Белгородской и Воронежской областях. Дроны самолетного типа были уничтожены стандартными методами с использованием ПВО. Ведомство также сообщило об уничтожении еще одного беспилотного летательного аппарата на территории Курской области.
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Артем Кузьмин