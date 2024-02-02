Медведев: Если страны НАТО отдадут свои аэродромы ВСУ, то станут целью для ВС РФ

Фото: kremlin.ru
Если страны НАТО решат отдать свои аэродромы под нужды ВСУ, то станут законной целью для российской армии, с таким заявлением выступил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
Сперва Медведев подчеркнул, что Россия не собирается нападать ни на одну из стран Североатлантического альянса, и может проявить агрессию только в ответ на неё.
По словам политика, в этом случае страны, которые напрямую поддерживают ВСУ, автоматически станут врагами России, и будут считаться законной целью для российской армии.
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«То же самое случится, если какая-нибудь страна НАТО начнет предоставлять свои аэродромы бандеровцам или расквартирует свои войска у неонацистов», — заявил Медведев.
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Евгения Парфентьева