Систему ЖКХ Королёва подготовят к отопительному сезону в срок

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Подготовка системы ЖКХ Королёва к осенне-зимнему сезону будет завершена в срок. Об этом глава городского округа Игорь Трифонов доложил губернатору Московской области Андрею Воробьёву в ходе рабочей встречи.
«Большая работа идет по модернизации системы ЖКХ. Я очень надеюсь, что вы также держите руку на пульсе», – сказал Воробьёв.Как отметил Трифонов, в Королёве введена в эксплуатацию новая котельная на ул. Пионерская, модернизированы две магистрали протяжённостью 2,9 км от самых крупных котельных центра города – «Самаровка» и «Новые Подлипки». Последняя сейчас также модернизируется.
«Реконструкцию сетей вдоль проспекта Космонавтов, а также двух закольцовок, о которых я вам ранее докладывал, в микрорайоне Юбилейный и в центральной части города, мы завершаем к началу отопительного периода. Подготовка к осенне-зимнему сезону будет выполнена в срок в полном объёме. Риски начала отопительного периода отсутствуют», – отметил глава муниципалитета.Он добавил, что в следующие два года должны завершить обновление водоводов, капремонт основных тепловых магистралей протяжённостью 23 км. До конца 2026-го будут капитально отремонтированы ещё четыре котельные: «3,3А» в мкр. Юбилейный, а также «Текстильщик», «Самаровка» и «Альфа-Лаваль».
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Лора Луганская