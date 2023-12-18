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В Восточном районе Электростали налаживают тепло после устранения неполадок в котельной

18 декабря 2023, 10:00
Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО

Сотрудники частной компании «ВКС», а также коммунальщики Электростали и Московской области налаживают тепло в квартирах Восточного района города. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова.
«Не все дома удалось успешно подключить к отоплению: где-то произошли порывы, и их в срочном порядке ликвидировали. Где-то необходимо отрегулировать внутридомовые системы. Ранее произошла поломка запорного вентиля на РТП-2. Для ремонта потребовалось перекрыть теплоснабжение по двум из трёх магистралей. В частности, была отключена улица Юбилейная. Поломку удалось оперативно устранить и предотвратить новую утечку», – написала Волкова в своём телеграм-канале.

По её словам, теплоснабжение отключённых магистралей восстановлено, тепло возвращается в дома. Глава муниципалитета напомнила, что после отключения в трубах могут возникать воздушные пробки. Слесари управляющих организаций продолжают регулировать внутридомовые системы, передвигаясь от дома к дому.


Котельная, которая находится в частных руках, обеспечивает теплом более 200 многоквартирных и свыше 70 индивидуальных домов, 20 социальных и около 120 коммерческих объектов. Жители Электростали не раз сообщали, что из-за плохой работы котельной в квартирах, школах, детсадах и поликлиниках очень холодно. В некоторых квартирах температура опустилась до 16 градусов.

В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением.

В тот же день Волкова ввела режим чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы «Восточной».

Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься.

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#подмосковье
#электросталь
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Пожилая китаянка сломала ногу из-за гололёда в Петербурге
18 декабря 2023, 10:27

Фото: istockphoto/Liudmila Chernetska

Пожилая гражданка Китая серьёзно пострадала из-за гололёда в Петербурге — у неё диагностирован перелом шейки правой бедренной кости. Конечно, она не единственная, кто накануне вечером пострадал на обледеневших улицах Северной столицы.
После нескольких морозных дней аномальное для декабря тепло принесло в Санкт-Петербург новую напасть — гололёд. Горожане и гости города ломают руки, ноги и даже теряют память. Так, например, 38-летняя жительница Заводской улицы поскользнулась на льду и упала около собственного дома. Врачи диагностировали у неё ушиб головного мозга и амнезию, сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online». 

Пожилая петербурженка сломала шейку бедра у своего дома на Будапештской улице. У 71-летней женщины такая травма будет заживать очень долго. Её ровесница вывихнула плечо после падения на набережной Фонтанки. На Воронежской улице сломала руку 29-летняя девушка. Осложняет ситуацию то, что кое-где гололёд скрыт снегом и лужами, поэтому люди просто не видят опасности.

Городские травматологические пункты сейчас работают с полной нагрузкой. Врачи советуют петербуржцам передвигаться очень осторожно, стараясь не отрывать ноги от земли. Руки не следует держать в карманах, чтобы иметь возможность балансировать или смягчить удар в случае падения.

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#гололёд
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Московская область включена в топ-5 национального рейтинга научно-технического развития
18 декабря 2023, 10:16

Фото: пресс-служба Мининвеста МО

Подмосковье вошло в пятёрку лидеров ежегодного национального рейтинга научно-технического развития регионов. При этом среда для работы исследователей, созданная в Московской области, и работа органов власти были признаны лучшими, сообщила зампред правительства – министр инвестиций, промышленности и науки Подмосковья Екатерина Зиновьева.
Рейтинг ежегодно составляет Министерство науки и высшего образования России. Специалисты анализируют множество критериев по таким блокам, как работа органов власти, среда для ведения наукоёмкого бизнеса, а также среда для работы исследователей. Каждый показатель оценивается по 100-балльной шкале.
«В третьем блоке рейтинга, где оценивалась среда для работы исследователей, Подмосковье стало первым. В блоке «Органы власти» Московская область разделила два первых места с Нижегородской областью, набрав одинаковое количество баллов», – отметила Зиновьева.
Результат Подмосковья в рейтинге по итогам прошлого года оказался выше, чем годом ранее. Регион поднялся с девятого на четвёртое место.

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#наука
#техника
#рейтинг
#московская область
#подмосковье
#екатерина зиновьева
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Жители Петербурга смогли увидеть северное сияние - фото
Жители Петербурга смогли понаблюдать за северным сиянием
18 декабря 2023, 10:03

Фото: istockphoto/Elizabeth M. Ruggiero

Редкий для середины декабря ясный день подарил жителям Северной столицы понаблюдать за разноцветными переливами в вечернем небе. В Санкт-Петербурге и Ленинградской области люди смогли увидеть нечастое в этих широтах северное сияние.
Как сообщает телеграм-канал «Фонтанка SPB Online», лучше всего яркое сияние с розовыми и зелёными сполохами было заметно на берегу Ладожского озера и в Приозерском районе Ленинградской области. Особенно красивы были разноцветные переливы в небе в районе системы рек и озёр Вуокса. Но и в самом городе можно было разглядеть зелёные отблески в вечернем небе. Также лазурные всполохи раскрасили небо во Всеволожском районе области.

Наблюдать северное сияние в Санкт-Петербурге можно в период самого короткого светового дня — с сентября по март. Нынешнее появление ночной небесной радуги синоптики и метеорологи связывают с сильной вспышкой на солнце, за которой последовала магнитная буря и, в качестве спецэффекта, — северное сияние.






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#солнце
#синоптики
#небо
#фобос
#санкт-петербург
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Брынцалов поздравил жителей Реутова с 20-летним статусом наукограда РФ
18 декабря 2023, 09:40

Фото: пресс-служба Мособлдумы

Игорь Брынцалов поздравил жителей Реутова с 20-летием со дня присвоения городу статуса наукограда РФ. Об этом сообщила пресс-служба Мособлдумы.
В торжественном собрании прошло в  администрации городского округа Реутов, посвященное 20-летию присвоения округу статуса наукограда Российской Федерации. В нем приняли участие председатель Мособлдумы Игорь Брынцалов, и. о. главы Реутова Филипп Науменко, руководящий состав и сотрудники АО «ВПК «НПО машиностроения», почётные гости и жители округа.

Председатель Мособлдумы поделился, что за годы связь города с предприятием только развивалась. И «НПО машиностроения» во главе со своим руководителем Александром Георгиевичем Леоновым всегда неразрывно жило и живёт заботами и вопросами городского округа.

«Это взаимоучастие очень заметно и дало соответствующий результат. Реутов входит в число лидеров в регионе по всем социально-экономическим показателям. А последние годы — и в тройку самых благоустроенных городов России. Также как наукоград он успешно выступает с инновационными проектами, выигрывая конкурсы министерства науки Российской Федерации», — отметил Игорь Брынцалов.

Кроме этого, Брынцалов вручил областные награды и почетные грамоты регионального парламента одиннадцати сотрудникам предприятия «НПО машиностроения».

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«Ленивый секс»: Названы лучшие позы для интима после новогоднего застолья
Daily Star: Эксперт Мойл назвала позы для секса после новогоднего застолья
18 декабря 2023, 07:39

Фото: istock / kicsiicsi

Эксперт по сексу и отношениям Кейт Мойл рассказала о позах, в каких позах лучше заниматься сексом после сытного праздничного застолья. Об этом пишет Daily Star.

Мойл заявила, что после плотного праздничного ужина у некоторых нет желания или настроения заниматься сексом из-за сонливости или переживаний о внешнем виде их тела. Но она заявила, что если отбросить сомнения, полный желудок не сможет помешать  получить удовольствие от интимной близости.

Первой удачной позой для подобного случая эксперт назвала позу «ложки». В этой позиции мужчина и женщина ложатся на бок, где мужчина находится сзади. 

«Это отличная поза для тесного контакта и объятий», — отметила Мойл.
Также она назвала подходящей позу «догги стайл», ведь в ней нет давления на животы. Кроме того, она порекомендовала заниматься сексом с использованием рук или какими-то игрушками.

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Раскрыт главный вред от мозговых имплантов
Advanced Science: мозговые импланты причиняют вред нервным клеткам
18 декабря 2023, 05:08

Фото: istockphoto/Highwaystarz-Photography

Ученые из Университета Голуэя в Ирландии обнаружили основную проблему, связанную с мозговыми имплантами: они наносят вред окружающим нейронам, что со временем приводит к потере их функциональности. Исследование результатов было опубликовано в журнале Advanced Science.
Исследователи в области нейробиологии выявили, что клетки мозга чрезвычайно чувствительны к микродвижениям, связанным с обычными физиологическими процессами, такими как дыхание или сердечные ритмы.

В случае имплантации твердого металлического или пластикового устройства в мягкие ткани, эти микродвижения способствуют трению и воспалению нервных тканей вокруг имплантата, приводя к гибели клеток и образованию рубцов.

Для защиты от таких повреждений, клетки мозга создают пузырь, заполненный жидкостью, который предотвращает прямой контакт с чужеродным объектом. Этот пузырь оберегает нейроны от повреждений, но, к сожалению, препятствует нормальной работе устройства.

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#эксперты
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Маск призвал человечество заселять другие планеты
Маск призвал человечество создать базу на Луне и города на Марсе
18 декабря 2023, 02:26

Фото: iStock/dima_zel

Илон Маск в соцсети X (бывший Twitter) выразил мнение о важности освоения космоса и колонизации других планет.
Он подчеркнул необходимость создания базы на Луне и строительства городов на Марсе, отметив, что будущее человечества должно быть связано с нахождением «среди звезд».

Маск отметил, что с момента первого полета самолета братьев Райт до высадки на Луну прошло всего 66 лет, но после последнего приземления на Луну прошло уже полвека. По его мнению, это не может считаться конечной целью для развития цивилизации.

Ранее Маск упомянул о возможном времени полета Starship к Марсу, предполагая, что это может произойти в течение трех-четырех лет. Он выразил надежду на проведение пробной беспилотной посадки на Марсе в ближайшие четыре года.

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#будущее
#маск
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Жители Воронежа написали фамилию мэра на неубранных сугробах
Кстенин: жители Воронежа написали фамилию мэра на кучах неубранного с улиц снега
17 декабря 2023, 18:39

Фото: iStock/Larysa Pashkevich

Мэр Воронежа Вадим Кстенин написал в своем телеграм-канале, что жители города написали его фамилию на кучах неубранного с улиц снега.
По словам главы города, борьба с последствиями стихии как и прежде продолжается в круглосуточном режиме. Он отметил, что снег в скором времени обязательно уберут с улиц города.

Кстенин добавил, что власти города не в силах напрямую оказать влияние на ситуацию с уборкой снега во дворах, однако после очистки улиц, будут приложены все усилия для очистки не только магистралей, но и второстепенных проездов.

 Напомним, с начала текущей недели в Воронеже шел сильный снегопад. Несмотря на круглосуточную работу, техника не справлялась с ситуацией.

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В России нашли способ не платить за отопление
ТАСС: саратовские ученые нашли способ не платить за отопление
17 декабря 2023, 16:31

Фото: iStock/Lazy_Bear

Ученые Саратовского государственного технического университета (СГТУ) имени Ю.А. Гагарина создали устройство для вентиляции помещений, способствующее экономии на отоплении. Об этом пишет ТАСС.
Отмечается, что ученые разработали устройство для вентиляции помещений, которое позволяет направлять теплоту и влагу вытяжного воздуха потоку приточного. За счет этого получается сохранить тепло в комнате, и к тому же сократить расходы на отопление.

Сообщается, что данное устройство не пересушивает воздух. По мнению исследователей, устройство можно будет использовать в административных, производственных зданиях, а также жилых домах.

Ранее замруководителя фракции «Единой России» в Госдуме Андрей Исаев заявил, что на встрече с руководителями фракций Госдумы президент РФ Владимир Путин подтвердил, что все пенсионеры будут освобождены от уплаты комиссий по ЖКХ. 

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