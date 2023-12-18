В Восточном районе Электростали налаживают тепло после устранения неполадок в котельной

Фото: пресс-служба губернатора и правительства МО
Сотрудники частной компании «ВКС», а также коммунальщики Электростали и Московской области налаживают тепло в квартирах Восточного района города. Об этом сообщила глава городского округа Инна Волкова.
«Не все дома удалось успешно подключить к отоплению: где-то произошли порывы, и их в срочном порядке ликвидировали. Где-то необходимо отрегулировать внутридомовые системы. Ранее произошла поломка запорного вентиля на РТП-2. Для ремонта потребовалось перекрыть теплоснабжение по двум из трёх магистралей. В частности, была отключена улица Юбилейная. Поломку удалось оперативно устранить и предотвратить новую утечку», – написала Волкова в своём телеграм-канале.
По её словам, теплоснабжение отключённых магистралей восстановлено, тепло возвращается в дома. Глава муниципалитета напомнила, что после отключения в трубах могут возникать воздушные пробки. Слесари управляющих организаций продолжают регулировать внутридомовые системы, передвигаясь от дома к дому.
В понедельник губернатор Московской области Андрей Воробьёв обсудил с правоохранителями ситуацию с отоплением в городе и направил в Электросталь вице-губернатора Евгения Хромушина для контроля за ремонтом котельной. В городе создали оперативный штаб по ситуации с теплоснабжением.
В тот же день Волкова ввела режим чрезвычайной ситуации в городском округе из-за системной некачественной работы «Восточной».
Хромушин пообещал, что нормальную подачу тепла в дома жителей микрорайона Восточный восстановят к вечеру вторника. Работы в котельной завершили в запланированный срок, и температура в квартирах начала подниматься.
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Лора Луганская